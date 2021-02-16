8.18集結案｜黎智英李柱銘等9人涉組織非法集結今開審　預料審訊10天

▲ 黎智英由囚車押解到區域法院應訊。（林宇翔攝）

壹傳媒創辦人黎智英及李卓人等9名泛民主派人士，就2019年8月18日參與港島區集會，被控組織未經批准集結及明知而參與未經批准集結，案件今（16日）於區域法院開審，並移師至西九龍裁判法院審理，預計審期為10天。今早7時起已有市民在法院門外排隊等候取籌入庭旁聽，整體秩序良好。資深大律師余若薇為黎智英代表律師之一，但因須隔離檢疫，今缺席聆訊。

涉案9名被告依次為黎智英（73歲）、李卓人（64歲）、吳靄儀（73歲）、梁國雄（65歲）、何秀蘭（66歲）、何俊仁（69歲）、梁耀忠（67歲）、李柱銘（82歲）及區諾軒（33歲），各人分別被控組織未經批准的集結及明知而參與未經批准的集結兩罪；區諾軒早前表明擬認罪。

區域法院外圍的情況：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

案件由區域法院法官胡雅文審理，預期審期為10天。案件今移師西九龍裁判法院處理，今早7時起已有市民在法院門外排隊等候取籌入庭旁聽，傳媒亦須等候取籌方可進入法院大樓，整體秩序良好。

黎智英代表律師之一資深大律師余若薇，因早前1名港台形象設計髮型師初步確診新冠肺炎，余於上周三（10日）曾到港台錄影節目，被視為緊密接觸者，目前仍須隔離檢疫，故今天缺席聆訊。

控罪指，9人於2019年8月18日，分別組織及明知而參與一個違反《公安條例》下進行的公眾遊行，而該公眾遊行是根據該條例第17A（2）（a）條而屬未經批准集結。

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌 楊詠渝