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網傳蘇屋邨色魔性侵女童片段警證實為舊案　涉案29歲男去年已落網被控非禮等5罪

社會 10:37 2021/02/16

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近日網上瘋傳蘇屋邨一名色魔性侵女童片段，警方證實為舊案。

近日網上流傳多條性侵女童短片，片段現場主要是深水埗蘇屋邨，色魔於蘇屋邨地下公園、屋邨大廈後樓梯等尾隨女童而行，甚至觸摸女童私處。警方主動調查有關事件，並證實有關案件為去年舊案，涉及一名29歲姓葉男子，被控5項「非禮」等罪名，並一直還押懲教署看管，案件將於下周二（23日）在西九龍裁判法院提堂。

有關片段近日於通訊軟件Telegram中瘋傳，引起不少網民嘩然。據了解片中的色魔在邨內停車場及公園等尾隨女童，並用手機拍下猥褻行為。警方主動調查有關片段，證實片段涉及去年一宗舊案。去年9月1日接獲一名13歲女童報案，指她當日下午於葵涌區被一名男子非禮，該名男子其後逃去。人員經調查後，確定涉案疑人的外貌特徵及衣着，於兩日後上午在區內拘捕一名29歲姓葉的本地男子。詳情即看：【下一頁】

警方昨日（15日）指，經葵青警區重案組第二隊人員進一步調查後，被捕男子已於去年9月5日被暫控3項「非禮」罪、1項「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」罪及一項「製作及管有兒童色情物品」罪，案件將於本月23日在西九龍裁判法院提堂，被捕男子一直還押懲教署看管。

據警方調查，相信被捕男子涉及多宗於去年5月及7月在葵涌區、黃大仙區及深水埗區的同類型案件，並留意到有關影片曾被流傳。警方在此重申，發布兒童色情物品，一經定罪，最高可判罰款200萬元及監禁8年；而管有兒童色情物品，最高刑罰是罰款100萬元及監禁5年，呼籲市民切勿以身試法。

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責任編輯：郭詩詩

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