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派錯利市｜高層派錯利市$500當$20　欲「彈弓手」苦惱想收回

親子 11:08 2021/02/16

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高層派錯利市$500當$20，欲「彈弓手」苦惱想收回。

農曆新年假期過後各行各業陸續開市復工，不少高層或已婚人士都會派利是，祝願同事開工大吉，但有一名港男不小心派錯利市，將500元當成20元利市派給同事，事後苦惱欲「彈弓手」向同事收回，最終醒目下屬做戲化解尷尬場面。

Facebook專頁「辦公室日報」版主分享一件新年派利市的趣事，指有一年公司初五「啟市」，已婚的同事四處派利市，辦公室內充滿歡樂的氣氛。不過，有一位名叫Anson的同事翌日突然向同事大呻，

唉，好似派錯利市畀Leo，好唔好問佢拎返呢？

原來他不慎將一封500元利市派出，而該封利市原本是公司老闆給予她的女兒。

派錯老闆封的500元大利市

Anson指，當天老闆突然派利市予他的女兒，他收到後隨手將利巿塞入褸袋，「之後見到Leo，個利市封又差唔多款，就咁派出去。」直至晚上，另一位同事致電Anson，他才得知老闆大手筆封500元利市予其他高層的兒子，他便查看老闆封多少錢給女兒，便發現找不到該封利市，也證實他派錯利市。

醒目同事竟主動歸還利市

正當Anson苦惱是否問Leo討回利市之際，Leo在同日下午竟將利市主動歸還，「你派錯利市，呢封銀碼好大。」Anson故作不知表示，

吓，有啲咁嘅事？我都唔知添，咁大頭蝦都有嘅，哈哈！下次唔使畀番我啦，派咗出去就係㗎嘛，心意嚟㗎，你唔講我都唔覺。

Leo最後堅持歸還利市，更不忘開玩笑化尷尬場面，「唔得唔得，以我哋交情冇理由咁大銀碼，我會驚㗎，你搞到我第時喺公司唔敢執番梘。」Anson連忙道謝及取回利市後，不斷說「唔好意思」，及後派另一封利市予Leo。

據講Anson「特別加碼」，畀咗封100蚊利是Leo，本身以佢2個嘅交情同埋全年談話次數總和，最多值20蚊左右，失而復得，執到啦！

結局超尷尬

然而，事後知情同事Jacky找Anson聊天時問及，「Leo畀番封利是你未呀？」Anson有點愕然地問他為何知道，對方竟表示，「我同佢講㗎，話你派錯封500蚊利市畀佢，又唔好意思開口問。」版主看清整件事件的來龍去脈後，不禁慨歎一句：「媽，好尷尬呀！」

不少網民看畢文章大讚Leo是「醒目仔」，學懂辦公室的生存之道。

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責任編輯︰王明芳

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