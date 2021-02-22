小學試題｜小五中文名校精選試題答案　留意連接詞重組通順句子

▲ 小五中文名校精選試題答案。

教育局宣布，全港中、小學及幼稚園在農曆新年假期後，可有限度恢復面授課堂。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為復課做好準備。

以下為小五中文練習參考答案︰

一.

1. 顛覆

2. 善用

3. C

4. 因為它帶給我們便利的生活。

5.「毒素」是指濫用或毫無節制地使用智能科技的壞後果。

6. 自由作答，參考答案如下：

我會選擇學習更多關於電腦編程的技能。因為以後的發展將以電子行業領導，因此我希望透過學習電腦編程去創造更多元化的程式，供人娛樂。

二.

1. 即使陳婆婆每天不辭勞苦地在街上撿紙皮，也只能僅僅足夠應付房租。

2. 秋意漸濃，母親將夏季的衣物分類收藏起來。

3. 如果大家能遵從防疫指引，相信在短時間內將不會有大規模的疫症爆發。

4. 我們應該保持均衡飲食、多加運動及充足睡眠，以加強自身的免疫力對抗病魔。

三.

答案由「一學趣教育中心」提供。

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