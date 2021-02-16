女大十八變｜曹格10歲女兒盡得靚媽媽遺傳　擺脫齊蔭Baby Fat變長腿女孩【多圖】

▲ 曾參加內地綜藝節目《爸爸去哪兒2》的曹格女兒Grace現已是長腿少女。

歌手曹格與太太吳速玲婚後育有一對子女，他曾帶同子女Joe及Grace一同參加《爸爸去哪兒2》，那時年僅3歲的Grace一臉Baby Fat配齊蔭髮型，其可愛形象深入民心。

時光飛逝，曹格女兒Grace現年已10歲，盡得媽媽優良遺傳的她，如今已成長腿少女。

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出生於馬來西亞的曹格於台灣出道當歌手，2008年與台灣籍的吳速玲結婚，二人婚後育有一對子女，並定居於台北。

2014年，曹格帶同子女Joe及Grace參加內地親子綜藝節目《爸爸去哪兒2》，當年3歲的女兒Grace留有一頭齊蔭髮型，一張可愛的Baby Fat也成為其標記，令觀眾對她留下印象。

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時隔7年，現年10歲的Grace已擺脫一張Baby Fat，瓜子臉漸現的她擁有一雙長腿，少女味漸現。

Grace的媽媽吳速玲身高176cm，擁一對勻稱超長美腿、水蛇腰的模特兒身材，不少網民都指難以相信已是兩孩之母。至於10歲的Grace身形纖瘦，超美長腿相信也遺傳了媽媽的優良基因，擁有模特兒身型。

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