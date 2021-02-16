拆彈專家2︱劉青雲生日收炸彈蛋糕感驚喜　與太太郭藹明心靈相通不重物質

▲ 《拆彈專家2》團隊為劉青雲慶祝生日。

《拆彈專家2》由《拆彈專家》原班人馬的邱禮濤執導、劉德華監製及主演外，再加入劉青雲。首度加盟《拆彈專家》系列的劉青雲，在片中飾演拆彈專家「董卓文」，除與戰友劉德華並肩作戰，還與眾飾演拆彈隊員的演員吳卓羲、黃德斌、趙永洪、張揚有不少對手戲。

今天（2月16日）剛剛踏入57歲的青雲。其實當日在拍《拆彈專家2》時亦適逢其生日，眾「拆彈隊員」與導演邱禮濤及幕後工作人員齊齊送驚喜，為青雲在片場慶祝牛一。

當日，劇組人員更專誠訂造一個別具心思的炸彈型蛋糕，逗得青雲笑不攏嘴，邱禮濤還笑指該「炸彈」屬於辛亥革命時的炸彈，令片場笑聲不絕。

向來敬業樂業的青雲，已非首次在片場度過生日，他說：「我們這一行，好多時都在片場過生日，成日都同人講，不要告訴人話是我生日，不過今次就揚了些！最難忘一次試過生日在殯儀館取景。」

對於一眾「拆彈隊員」跟他慶祝生辰，青雲大表開心：「與他們不只是首次合作，還是首日開工，大家同一team人一齊拆彈，感覺好似戲裡劇情一樣，所以好開心。」

至於太太郭藹明會否跟他補祝生日？青雲即甜絲絲表示：「走唔甩，我相信一定還有個生日蛋糕。（太太為何不到片場送驚喜？）她不會來片場，她知道來片場不是太好，因為大家都工作，佢通常好少到片場探我班，因為她知道我性格。」

「愛妻號」的青雲更直言會叫太太不用送禮：「真係需要的東西應該都有，未有的東西都沒甚需要，買了放在一邊不用好浪費。」

那麼青雲是否不喜歡收生日禮物？他解釋：「不是不鍾意，但不需要破費，大家開開心心食飯咪得囉，其實送禮是一件好難的事，收了別人的生日禮物，別人生日又要諗送回甚麼，都幾吃力。」

提到生日願望，青雲坦言希望所有事順順利利，大家生活開開心心：「我相信得一個人開心的世界，是不會開心，所以我希望大家都開心，好好過日子。」