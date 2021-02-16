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新冠肺炎｜梁子超：確診宗數回落屬短暫現象　警告復工復課時或有反彈

社會 11:13 2021/02/16

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（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情似有回落，昨日(15日)僅錄得9宗確診個案，宗數屬11月中以來最低。呼吸系統專科醫生梁子超認為只屬短暫現象，新春聚會衍生的傳播源或於未來數天出現，疫情仍隱憂，復工復課時或有反彈。

呼吸系統專科醫生梁子超今日(16日)接受港台《千禧年代》訪問時解釋，近日本港確診個案下跌，由年初一錄得源頭不明個案9宗，急跌至昨日2、3宗，相信只屬短暫現象，農曆新年聚會衍生的傳播源或於未來數天出現。

他續指，近日預約檢測服務爆滿，或令有病徵或高風險因素的市民未能盡早檢測，在復工復課後疫情有機會反彈，疫情仍存在隱憂。

就當局考慮年初七(18日)放寬社交距離措施，梁子超相信放寬基於經濟民生原因，多於疫情防控考慮；強調放寬措施前，當局需要加大檢測量，以滿足需求，免生混亂，減少交叉感染風險，而每宗確診個案的追蹤都「窮追猛打」，才有機會截斷傳播鏈。

他又稱，與職業安全有關的檢測工作，應與工作地點及流程融合，例如找專人到場所定期收發樣本瓶，並提供途徑讓有病徵員工盡快接受檢測，才可及早發現個案，避免在工作場所爆發疫情。

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責任編輯：陳正怡

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