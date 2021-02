開心速遞 ︱岑杏賢首貼丈夫正面照　新手人妻Jennifer幸福放閃：我老公係極品

▲ 岑杏賢放閃。

去年岑杏賢(Jennifer)與金融業的圈外男友張嘉俊(Kelvin)註冊結婚,今年Jennifer首次以「張太」身份慶祝新年和情人節。岑杏賢更在IG貼出老公的正面照片。

幸福人妻

岑杏賢貼上與Kelvin的正面合照,並配文:「To My Forever Valentine,Happy Valentine’s Day! Wishing everyone a Happy Chinese New Year and Happy Valentine’s Day.」

▲ 張生張太。(IG圖片)

在IG限時動態中,岑杏賢更分享與Kelvin的情人節大餐,與老公慶祝首個婚後的情人節和新年。

好友王君馨、楊秀惠、陳自瑤也為岑杏賢送上祝福,認為二人十分甜蜜。

對老公非一見鍾情

岑杏賢曾在節目《Master's Talk》「嫁得好」主題時,分享與Kelvin相識的始末。

▲ 岑杏賢榮升幸福人妻。(IG圖片)

岑杏賢表示:「起初和老公第一次見面是完全沒有興趣,好不喜歡他,不明白為什麼朋友會介紹給我認識,他外表不是我想要的類型。」

岑杏賢續指:「我好膚淺,本身打算索性找個娛樂圈人便算,直至遇到我老公之後,他簡直是極品,感覺他優點比我想像更加多。」

當主持人問到Kelvin最好是什麼,岑杏賢甜蜜回應:「太多、勁多。」好姊妹湯洛雯笑指岑杏賢是她們當中最追求靚仔的一個,雖然她老公也是靚仔,只是並非娛樂圈標準的靚仔,但也大讚Jennifer覓到好丈夫。

