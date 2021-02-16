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開心速遞 ︱岑杏賢首貼丈夫正面照　新手人妻Jennifer幸福放閃：我老公係極品

娛樂 12:25 2021/02/16

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岑杏賢放閃。

去年岑杏賢（Jennifer）與金融業的圈外男友張嘉俊（Kelvin）註冊結婚，今年Jennifer首次以「張太」身份慶祝新年和情人節。岑杏賢更在IG貼出老公的正面照片。

【師父有請】好姊妹岑杏賢+朱千雪成幸福人妻　湯洛雯請教麥玲玲擺陣旺婚姻

幸福人妻

岑杏賢貼上與Kelvin的正面合照，並配文：「To My Forever Valentine,Happy Valentine’s Day! Wishing everyone a Happy Chinese New Year and Happy Valentine’s Day.」

張生張太。（IG圖片）

在IG限時動態中，岑杏賢更分享與Kelvin的情人節大餐，與老公慶祝首個婚後的情人節和新年。

好友王君馨、楊秀惠、陳自瑤也為岑杏賢送上祝福，認為二人十分甜蜜。

【岑杏賢結婚】 好姊妹齊分享Jennifer婚禮相　湯洛雯感激好姊妹心靈輔導：不停聽我訴苦

對老公非一見鍾情

岑杏賢曾在節目《Master's Talk》「嫁得好」主題時，分享與Kelvin相識的始末。

岑杏賢榮升幸福人妻。（IG圖片）

岑杏賢表示：「起初和老公第一次見面是完全沒有興趣，好不喜歡他，不明白為什麼朋友會介紹給我認識，他外表不是我想要的類型。」

岑杏賢續指：「我好膚淺，本身打算索性找個娛樂圈人便算，直至遇到我老公之後，他簡直是極品，感覺他優點比我想像更加多。」

    點擊圖片放大
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當主持人問到Kelvin最好是什麼，岑杏賢甜蜜回應：「太多、勁多。」好姊妹湯洛雯笑指岑杏賢是她們當中最追求靚仔的一個，雖然她老公也是靚仔，只是並非娛樂圈標準的靚仔，但也大讚Jennifer覓到好丈夫。

同場加映：Joe Junior夫妻訪問

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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