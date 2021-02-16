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開心速遞︱「威龍潘金蓮」再傳約會有錢中佬　梁茵解釋密會律師人夫原因

娛樂 11:48 2021/02/16

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梁茵連番被指密會有錢人夫。

在TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演拜金女Anita，又封「威龍潘金蓮」的梁茵，現實桃花運旺，被傳媒稱為「中佬殺手」的梁茵，日前又再有報導指她捲入小三疑雲。

梁茵捲入做情婦疑雲。（Instagram圖片）

捲入情婦疑雲

早前，已有報道拍得梁茵與一名「中佬」在尖沙咀餐廳撐枱腳，期間二人有講有笑，更孖住一齊走。今日，再有報道指她疑勾搭律師人夫。

據知對方是律師，也是馬主，身家豐厚，但就已婚並育有一名5歲兒子。有指梁茵為靠近對方而入馬場親近對方，又與該男人面貼面自拍及慶祝生日，彷如情侶，令她疑捲入小三疑雲。

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不過，梁茵在回覆傳媒查詢時，指二人只屬朋友關係，並不清楚對方家庭背景，也不會過問。她又表示與朋友食飯合照是平常事，會堅持做好自己，不會拒絕拍照免招人閒話。

另外，她指二人密照只是剛好在自拍時，對方碰巧路過才會入鏡，梁茵並對常被傳與中年男人拍拖及封做「中佬殺手」感到無辜，也因負面新聞而影響到形象，並損失工作機會。

梁茵常被指釣金龜。（Instagram圖片）

人紅是非多

梁茵現年27歲，出身草根家庭，父親做地盤，母親任職家務助理及中醫穴位按摩治療師。她在入行前曾做過模特兒，之後因讀演藝學院表演系藝術榮譽學士課程，獲TVB青睞，便放棄學位加入藝員訓練班出道，畢業後正式入行。

2016年，梁茵在處境劇《愛‧回家》演瑜伽中心職員Kay漸為人認識。2017年，她參演《愛‧回家之開心速遞》，並出演「威龍潘金蓮」Anita一角受注目。

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梁茵有著一副好身材，擁豐滿上圍及長腿，是TVB的新一代尤物。她又不時在社交平台貼出性感照，大派福利。

但人氣急升後亦令她不時傳出負面新聞，包括常被指與中年男人密會及變TVB姣精及放電機外，更捲入層壓式推銷騙案，不過她就發出嚴正聲明及公開律師信，澄清謠言。

同場加映：張明偉專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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梁茵 娛樂人物職業 開心速遞 演員 電視劇 TVB 娛樂行業

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