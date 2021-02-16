食用安全｜炒飯用隔夜飯要慎防「炒飯症候群」　醫生揭加熱不夠恐食物中毒

▲ 炒飯愛用隔夜飯？醫生揭加熱不夠恐食物中毒。

不少人都會用家裡吃剩的隔夜飯來炒飯，但若然處理不當，容易引發食物中毒危機。台灣ICU醫生陳志金指出，熱米飯放著自然降溫，容易令細菌快速繁殖，尤其是一種叫「仙人掌桿菌」(Bacillus cereus）的細菌。

陳志金日前於Facebook專頁發文指，仙人掌桿菌常見於食物中毒，尤其是炒飯，主要是由這種毒素所造成，故又稱為「炒飯症候群」或「炒飯綜合症」（Fried Rice Syndrome）。

他解釋，熱米飯放著自然降溫，容易讓細菌快速繁殖，尤其是喜愛滋生在米飯上的仙人掌桿菌。而不少人喜愛用隔夜的冷飯來炒飯，炒起來才會粒粒分明，但如果加熱不夠，就可能引起仙人掌桿菌毒素中毒，症狀包括腹痛、嘔吐或腹瀉。

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他續指，仙人掌桿菌耐受力不錯，需要加熱比較久才能殺死，而且會隨著空氣飄來飄去，沾染在食物上，由於食物不會有腐爛的味道，因此經常被忽略。

陳志金提醒，不要讓米飯長時間存放在適合細菌生長的溫度，即10至50°C，他建議將吃剩的米飯冷藏在4°C以下，或保溫在65°C以上，就能抑制絕大多數細菌繁殖。

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責任編輯：羅嘉欣