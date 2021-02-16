  • 21°C
香港時間 : 2021216日 (週二) 19:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

星級兄弟姊妹︱藝人家族擁優良靚基因　陳凱琳+湯洛雯弟妹顏值高入行無難度

娛樂 19:14 2021/02/16

分享：

熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

藝人家族擁優良基因，兄弟姊妹顏值高入行無難度。

做得幕前藝人外表大多都要夠亮麗出眾，身為明星藝人的家庭成員，擁有相同基因，所有不少藝人的兄弟姊妹「星味」絕不輸蝕。TOPick為你細數多位藝人如陳凱琳、湯洛雯、倪晨曦、陳瀅等出名樣靚身材好的女星們，她們家中都有隨時能夠出道的兄弟姊妹。

陳凱琳 與孖生弟弟Derek

2013年港姐陳凱琳由參選已被指有混血兒的感覺，其龍鳳胎弟弟Derek外貌更有如南亞裔人士，擁有黝黑皮膚以及超深邃的輪廓，堪稱得天獨厚的靚姊弟。

高大靚仔的Derek最近於家姐的YouTube烹飪影片亮相，又開設了公開的Instagram帳號，有意向KOL之路邁進。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

湯洛雯 與細妹湯樂瑤（Cassandre）

有「靚湯」之稱的湯洛雯，其父湯鎮宗和叔叔湯鎮業都是幕前演員，而湯洛雯與妹妹湯樂瑤盡得父母真傳，擁有母親的甜美外貌，以及爸爸的高大身型。

其妹湯樂瑤雖然未有正式入行，但其instagram放滿各種靚相，更有高達6.5萬人追蹤，網絡人氣不差。

    點擊圖片放大
    +15
    +14

倪晨曦 與孖生妹妹倪晨曄

剛升格為人母的氣質名模倪晨曦，家有孖生妹妹倪晨曄（Jennifer）。

倪晨曦的妹妹曾參選「多倫多華裔小姐」獲得魅力傳城大獎，而Jennifer在加拿大畢業後，留在當地繼續發展。早年，倪晨曄與外籍男友結婚後，二人育有一對可愛的女兒。

    點擊圖片放大
    +13
    +12

陳瀅 與家姐Ling

陳瀅（Jeannie）早前幾經辛苦飛往溫哥華與久未碰面的婆婆過聖誕及農曆新年，其胞姊Ling亦因而曝光。

Ling早在2013年已經結婚，兩年前與老公誕下兒子，身為會計師的Ling外貌似日本貴婦，跟陳瀅雖然不是很似樣，但也絕對是美女一名。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

蔣雅文 與胞妹蔣雅詩

歌手蔣雅文早已退隱幕前，但仍然受到媒體及網民關注。

比她年輕9歲的妹妹蔣雅詩與她感情要好，曾經兩姊妹合作推出攝影集。蔣雅詩是單眼皮美女，另外亦是兼職模特兒、配音員等。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

同場加映：羅天宇胡㻗訪問

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【優良基因】62歲凍齡媽媽成全球辣媽冠軍　倪晨曦兩姊妹真傳神級基因
12:05 2019/12/24
【優良基因】62歲凍齡媽媽成全球辣媽冠軍　倪晨曦兩姊妹真傳神級基因
【湯馬戀】靚湯妹妹湯樂瑤賀家姐出pool　湯鎮宗夫婦滿意未來女婿馬國明：值100分
12:34 2020/06/14
【湯馬戀】靚湯妹妹湯樂瑤賀家姐出pool　湯鎮宗夫婦滿意未來女婿馬國明：值100分
【姊弟上陣】陳凱琳與龍鳳胎細佬齊拍片教烹飪　Grace對弟弟廚藝讚不絕口
12:16 2021/01/26
【姊弟上陣】陳凱琳與龍鳳胎細佬齊拍片教烹飪　Grace對弟弟廚藝讚不絕口
朱韻韻紐約捕獲《復仇者聯盟》「緋紅女巫」　 倪晨曦師妹美國取經學做世界級KOL
12:40 2019/04/22
朱韻韻紐約捕獲《復仇者聯盟》「緋紅女巫」　 倪晨曦師妹美國取經學做世界級KOL
湯洛雯家族擁靚基因妹妹湯樂瑤好身材　叔叔湯鎮業曾是花樣少年
12:13 2019/02/11
湯洛雯家族擁靚基因妹妹湯樂瑤好身材　叔叔湯鎮業曾是花樣少年
陳凱琳 倪晨曦 湯洛雯 陳瀅 蔣雅文 娛樂人物職業 演員 家庭關係 娛樂行業

最高瀏覽

上車必睇｜綠置居鑽石山啟鑽苑料5月推531伙大單位　約500呎售370萬元
14:35 2021/02/14
上車必睇｜綠置居鑽石山啟鑽苑料5月推531伙大單位　約500呎售370萬元
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
今日 10:33
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒