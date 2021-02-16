星級兄弟姊妹︱藝人家族擁優良靚基因　陳凱琳+湯洛雯弟妹顏值高入行無難度

▲ 藝人家族擁優良基因，兄弟姊妹顏值高入行無難度。

做得幕前藝人外表大多都要夠亮麗出眾，身為明星藝人的家庭成員，擁有相同基因，所有不少藝人的兄弟姊妹「星味」絕不輸蝕。TOPick為你細數多位藝人如陳凱琳、湯洛雯、倪晨曦、陳瀅等出名樣靚身材好的女星們，她們家中都有隨時能夠出道的兄弟姊妹。

陳凱琳 與孖生弟弟Derek

2013年港姐陳凱琳由參選已被指有混血兒的感覺，其龍鳳胎弟弟Derek外貌更有如南亞裔人士，擁有黝黑皮膚以及超深邃的輪廓，堪稱得天獨厚的靚姊弟。

高大靚仔的Derek最近於家姐的YouTube烹飪影片亮相，又開設了公開的Instagram帳號，有意向KOL之路邁進。

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湯洛雯 與細妹湯樂瑤（Cassandre）

有「靚湯」之稱的湯洛雯，其父湯鎮宗和叔叔湯鎮業都是幕前演員，而湯洛雯與妹妹湯樂瑤盡得父母真傳，擁有母親的甜美外貌，以及爸爸的高大身型。

其妹湯樂瑤雖然未有正式入行，但其instagram放滿各種靚相，更有高達6.5萬人追蹤，網絡人氣不差。

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倪晨曦 與孖生妹妹倪晨曄

剛升格為人母的氣質名模倪晨曦，家有孖生妹妹倪晨曄（Jennifer）。

倪晨曦的妹妹曾參選「多倫多華裔小姐」獲得魅力傳城大獎，而Jennifer在加拿大畢業後，留在當地繼續發展。早年，倪晨曄與外籍男友結婚後，二人育有一對可愛的女兒。

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陳瀅 與家姐Ling

陳瀅（Jeannie）早前幾經辛苦飛往溫哥華與久未碰面的婆婆過聖誕及農曆新年，其胞姊Ling亦因而曝光。

Ling早在2013年已經結婚，兩年前與老公誕下兒子，身為會計師的Ling外貌似日本貴婦，跟陳瀅雖然不是很似樣，但也絕對是美女一名。

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蔣雅文 與胞妹蔣雅詩

歌手蔣雅文早已退隱幕前，但仍然受到媒體及網民關注。

比她年輕9歲的妹妹蔣雅詩與她感情要好，曾經兩姊妹合作推出攝影集。蔣雅詩是單眼皮美女，另外亦是兼職模特兒、配音員等。

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同場加映：羅天宇胡㻗訪問

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