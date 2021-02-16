陀槍師姐2021︱由《陀槍III》大反派到今輯成總督察　陳豪成功洗底升呢做師奶殺手

▲ 20年前，陳豪於《陀槍師姐III》演反派。

於近日播映的劇集《陀槍師姐2021》裡，陳豪飾演的「飛虎隊男神」蒙sir被調職至懸案小組任總督察，角色帶點搞笑，不時八婆上身說著走音式英文。

其實20年前陳豪已有份參演第三輯《陀槍師姐III》，當年於電影扮演不少奸角的陳豪，轉攻電視圈的他起初要「重操故業」，劇裡飾演演一名黑幫大佬之外，劇中更是殺人不眨眼的大奸角，經過數年努力，陳豪成功洗底升呢為師奶殺手兼男一。

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▲ 陳豪跟宣萱於《陀槍師姐2021》裡大放笑彈。

陳豪《陀槍III》演大反派

陳豪於2000年加盟TVB，而《陀槍師姐III》為他參演的第二套作品，劇裡他飾演旺角東興社話事人「陳耀揚」，一出場時陳豪所演的「陳耀揚」已十分囂張，這名醉駕慣犯既然以詭計避過酒精測試，連蔡少芬飾演的交通警察他也不怕。

另外他為了爭奪坐館之位，連環殺掉四人，可說是一名兇殘的大奸角。為取代坐館位置，他先行派殺手襲擊前坐館何世龍，對方在醫院危在旦夕之際，陳豪頓起殺人之心，將其氧氣罩除掉令其呼吸困難，其後更以枕頭焗死對方，其後向叔父輩訛稱何世龍是安詳離世。

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其後陳豪所演的「陳耀揚」為斬草除根，連殺手Rambo也不放過，他訛稱送Rambo離港，卻突然一刀插死Rambo，令人不寒而慄。

另外為剷除爭奪坐館的對手麥志新（李煒棋飾），他訛稱跟對方賽車，卻在其車上動了手腳，結果麥志新煞車失靈，連人帶車滾落山坡，最後被燒成為焦屍。

最後他愈變兇悍，既然於一眾叔父面前，槍殺李家鼎飾演的社團另一龍頭蔣天林，幸蔡少芬飾的交通警趕至，最後把陳豪所演的「陳耀揚」繩之於法。

早年因聲線問題常演奸角

回顧當年，擁有高大身型的陳豪20歲於澳洲當模特兒，94年他回流香港入行拍電影，首部電影為《晚9朝5》，戲中他是一名背女友偷食的渣男。

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其實當年陳豪因聲帶有瘜肉，以致他聲沙沙，接演的均是奸角或不討好的角色，如於《特警新人類》演壞警察，另外他於《烈火戰車2極速傳說》演的「喪偈」也是經典之一，他跟Sky賽車輸掉而被打跛右腿，最後更於泰國被人打愛滋針。

後來陳豪接受手術後改善聲沙問題，2000年轉攻電視圈後，經過數年努力後，憑《絕世好爸》的搞笑演出，獲得「師奶殺手」的稱號，及至2007年，憑《溏心風暴》飾演「得得地」一角而成為雙料視帝。

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