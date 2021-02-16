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清潔雪糕機｜外國麥旋風雪糕機內部曝光　麥當勞員工清理到懷疑人生

食用安全 12:24 2021/02/16

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熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

外國一名麥當勞員工，在網上曝光麥旋風雪糕機內部情形。

外國一名聲稱在麥當勞工作的網民，日前將清理麥旋風（McFlurry）雪糕機的過程拍下並分享至TikTok，吸引超過18萬次觀看率，有網民看過影片後表示：「永遠不會再吃雪糕。」

據《鏡報》報道，一名聲稱是麥當勞員工的外國TikTok用戶，以「麥當勞雪糕機清潔中」為影片標題，日前分享了一段清理麥旋風雪糕機的影片，令雪糕機內部曝光，意外獲得18萬次觀看率。

    點擊圖片放大
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從影片可見，大量雪糕及朱古力配料流出，凝固在雪糕機外及工作台的金屬溝槽間。拍片者一邊用塑膠湯匙刮除污漬，一邊抱怨：「真的很噁心。」最後，她更表示：「怎會有人點雪糕？我為甚麼還在這裡工作？」

影片最後可見工作台已清潔完畢，回復光潔如新，但有部分外國網民就表示，影像已植根腦海，一名網民更留言稱：「永遠不會再吃雪糕。」

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責任編輯：羅嘉欣

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