【非常醫生】性格熱愛挑戰令黃秉康醫生鍾情探索大腦奧秘　行醫10多年難忘年輕死者家屬的悲痛

▲ 性格熱愛挑戰令黃秉康醫生鍾情探索大腦奧秘。（受訪者提供）

熱愛挑戰的性格讓黃秉康以運動員身份代表香港出賽，更讓他鍾情於探索腦部這個神秘領域，腦外科專科醫生黃秉康醫生接受TOPick訪問指在其畢業的年代，大部份的外科手術的技術發展已有一定基礎，唯獨腦外科每一個範疇都有發掘的空間，因而毅然投身腦外科行列。

黃秉康指出，頭頂骨是人體中最堅固的，內裏的腦部卻是最脆弱的，人類對於大腦手術的認識只有短短100年的時間，關於大腦領域的許多的命題仍存有許多未知，正正是因為這種擁有大量未被發掘的可能，令好奇的黃秉康步入腦神經外科的範疇。他憶述在其畢業的年代，對於血管導管手術可用的器材較現時少，金屬支架還未出現時，當時甚至有一位病人一年中風4至5次，但醫生都束手無策沒有方法可以治癒他，直到金屬支架出現才紓緩其病情。

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不過即使醫學變得多昌明，總有令人惋惜的情況發生，剛陽的黃秉康提到一名因出血性中風導致腦幹死亡的男病人，至今仍難以忘懷，他回憶指該名患者很年輕，只有30多歲，剛抵達醫院時便知道患者已經腦幹死亡，當時盡力檢查過所有其生命指數後，都證明他沒有生還機會，黃秉康指只能無奈地宣布其死亡，但問題是患者遺下的妻子和數個月大的女兒，面對她們的眼淚，他當時難於啟齒告訴她們這個消息，稱至今仍記得她們在他面前哭的面容：

我可以很冷靜向病人交代病情，但當病人或家屬在我面前喊，我便不行了；所以我一直呼籲患者要有良好生活習慣，將一些可自控的中風風險剔除，減低患上中風的機會。

能醫最怕不能自醫，妙手仁心的醫生每天見證悲歡離合、為病人的身體日夜與病魔拼搏，容易積存壓力與負面情緒，黃秉康指自己的全靠跑步來宣洩：

跑步是最開心、最放鬆的時刻，期間我不會聽音樂，只會聆聽自己的心跳和看四周的事物，我可以將工作上的壓力全部放低，甚麼都不用想。

外科醫生經常為病人進行手術，黃秉康指運動更讓他能應付工作上的體能需要，他表示曾替患者進行眼後手術，連續站立10多小時，而負重運動和跑步都有助鍛鍊肌肉的耐力。

雖然黃秉康經常勸導病人擁有健康的生活作息與飲食習慣，不過他笑言，每日例行的一杯的提神咖啡是他最不健康的習慣。

拯救中風患者生命的黃秉康，原是運動好手，曾代表港隊出戰世界賽和亞洲巡迴賽的三項鐵人項目。詳情即看：【下一頁】

同場加映，慎防過分扭動創傷頸部致中風，專家拆解成因：

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記者：陳麗娜