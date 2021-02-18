【TOPick陪你考好呈分試】 英文科考試必溫精選 名校試題免費下載

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英文科常見題型主要有選擇題、排序、配對、段落填充和改正錯誤等。考題主要以段落形式出題，學生要留意清楚前文後理，不要單看到一兩個關鍵詞便斷定該段落的時間點，例如不要看見「Yesterday」就誤判整段內容都是過去式。

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