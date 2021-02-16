新冠肺炎｜消息：今日新增不足10宗確診個案　包括3宗昨日已公布源頭不明個案

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本港新冠肺炎疫情未止，消息指今日(16日)新增少於10宗確診個案，確診宗數已是連續第4日回落，上周五大年初一錄得24宗確診，至昨日已跌至9宗，亦是屬去年11月18日以來最低。

另外，港府擬於年初七(18日)有條件放寬防疫措施，消息稱港府今日稍後將發新聞稿交代最新安排。

而今日新增源頭不明個案僅得3宗，已於昨日記者會提及，另有數宗輸入個案，衞生防護中心及醫管局今日不會召開疫情記者會，亦是自第四波疫情以來首度沒有疫情記者會。

本港昨日新增9宗新冠肺炎確診個案，當中4宗涉本地個案，同日亦有3宗感染源頭不明的初步確診個案，包括一名居鳳德邨鳳鑽樓的39歲主婦、駐守葵涌消防局的53歲消防隊目，及一名居於石籬二邨石怡樓的8歲女童，今日均已確診。詳情請見【下一頁】

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記者：陳正怡

