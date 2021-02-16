  • 23°C
香港時間 : 2021216日 (二) 13:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新冠肺炎｜消息：今日新增不足10宗確診個案　包括3宗昨日已公布源頭不明個案

社會 12:09 2021/02/16

分享：

熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，消息指今日(16日)新增少於10宗確診個案，確診宗數已是連續第4日回落，上周五大年初一錄得24宗確診，至昨日已跌至9宗，亦是屬去年11月18日以來最低。

另外，港府擬於年初七(18日)有條件放寬防疫措施，消息稱港府今日稍後將發新聞稿交代最新安排。

而今日新增源頭不明個案僅得3宗，已於昨日記者會提及，另有數宗輸入個案，衞生防護中心及醫管局今日不會召開疫情記者會，亦是自第四波疫情以來首度沒有疫情記者會。

本港昨日新增9宗新冠肺炎確診個案，當中4宗涉本地個案，同日亦有3宗感染源頭不明的初步確診個案，包括一名居鳳德邨鳳鑽樓的39歲主婦、駐守葵涌消防局的53歲消防隊目，及一名居於石籬二邨石怡樓的8歲女童，今日均已確診。詳情請見【下一頁

新年期間不少人都會進食不少賀年食品，多油脂的食品會容易增磅，即看中醫師介紹可配合中藥及耳穴減肥：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡
 

相關文章

新冠肺炎｜新增3間餐廳曾有確診者到訪　包括杏花新城唐記包點、V City一田Balencia
今日 09:30
新冠肺炎｜新增3間餐廳曾有確診者到訪　包括杏花新城唐記包點、V City一田Balencia
新冠肺炎｜消息：今日僅3宗源頭不明個案昨日已公布　下午不設疫情記者會
今日 11:41
新冠肺炎｜消息：今日僅3宗源頭不明個案昨日已公布　下午不設疫情記者會
新冠肺炎｜梁子超：確診宗數回落屬短暫現象　警告復工復課時或有反彈
今日 11:13
新冠肺炎｜梁子超：確診宗數回落屬短暫現象　警告復工復課時或有反彈
衞生防護中心 疫情 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

上車必睇｜綠置居鑽石山啟鑽苑料5月推531伙大單位　約500呎售370萬元
14:35 2021/02/14
上車必睇｜綠置居鑽石山啟鑽苑料5月推531伙大單位　約500呎售370萬元
搖錢樹︱智力低唔識「2+2」腳上全是針孔　13歲「小馬雲」被解約回鄉乞錢
12:26 2021/02/14
搖錢樹︱智力低唔識「2+2」腳上全是針孔　13歲「小馬雲」被解約回鄉乞錢
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣