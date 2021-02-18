【TOPick陪你考好呈分試】 數學科考試必溫精選 名校試題免費下載

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數學科除了測考運算題外，同時加入不少情景文字考題來考驗學生的數學概念及邏輯。學生要留意文字題的陷阱位，例如需懂得排除一些題中無用誤導的資訊及懂得理解文字題中的指引。例如「小明有10元，小明比小文多2元，問小文有多少錢？」有些學生看到「多2元」就以為是加數，但事實上，小文是比小明少2元，因此是減數。

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