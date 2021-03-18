【非常醫生】腦神經外科醫生黃秉康曾任港隊三項鐵人代表　昔日艱苦集訓勇於面對行醫困難

▲ 腦神經外科醫生黃秉康曾任港隊三項鐵人代表。

腦部被喻為體內最重要的器官，只有約3磅重，卻是控制人體大部分功能，包括語言記憶、呼吸消化、血壓心跳，以及身體活動等。若然腦部「生病」，隨時引致全身「罷工」，因此腦神經外科醫生身負重任，為病人擔任把關者角色，透過手術治療為患者回復健康。港安醫院腦外科專科醫生黃秉康接受TOPick訪問指，涉獵腦神經外科範疇純粹因為喜歡挑戰自己，一如當初喜歡三項鐵人賽一樣。

外表文質彬彬的黃醫生，脫去手術袍後，原來是一名運動好手，預科時就讀體藝中學，1997至2001更代表港隊出戰三項鐵人賽。黃秉康指中學生涯一直甚少運動，回想運動員生涯，契機源於中四時一次到美國交流後熱愛了運動。

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他表示在美國時課餘太無聊，當地人經常運動，但他打籃球又不夠他們打，只能跑步，一跑便上癮。回到香港繼續跑之餘，仍涉獵不同的運動，在參加場地單車訓練班時，看見三項鐵人正在招募隨即報名參加。

初參加即愛上這項體能要求極大的運動，更能代表香港出戰世界賽和亞洲巡迴賽，黃秉康解釋三項鐵人能帶給他奮發挑戰的感覺：

當初參加訓練班時，游泳技術勉強才游到一個直池，經常大落後，上陸地後要依靠跑步追趕對手，覺得好有挑戰，因而愛上了。

當時還是中學生的黃秉康，他憶述當年同時兼顧學業和運動員身份並不容易，往往需要清晨接受訓練後再上課，回望昔日艱苦的集訓生涯，常藉此勉勵自己遇事不要害怕困難：

日常訓練需要每日放學後參與，而比賽前夕便要每天早上6時到體育學院接受訓練，所以我經常提醒自己，當初十分艱辛的訓練都可闖過，即使現在有多大的因難都不怕面對。

面對病人與腦中風搏鬥，肩負拯救生命的最後一度防線，難忘30多歲年輕病人過生，面對其遺孀悲痛的眼淚。詳情即看：【下一頁】

同場加映，黃秉康醫生拆解腦中風徵狀及風險：

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記者：陳麗娜