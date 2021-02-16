重口味串燒｜大媽用竹籤撩牙後直接串食物　食客崩潰：以後都不敢吃串燒

▲ 串燒檔一名大媽用竹籤撩牙後，直接用來串食物。

台灣夜市近日驚爆噁心一幕！串燒檔一名大媽預備食物時，用竹籤「撩牙」，在衣服抹一抹後，繼續用來串食物。一名網紅買串燒期間直播，攝錄檔主烤食物的同時，不經意拍下大媽在後面「撩牙」一幕，有網民笑言「你終於發現串燒美味的源頭了」。事件引起熱議，夜市管理委員會亦為此發聲明，並指檔主已開除涉事員工。

網紅「鳳梨妹」近日一邊逛夜市，一邊直播買串燒，鏡頭恰巧拍下大媽「撩牙」過程。從影片可見，當時檔主在前面烤食物，在後方坐著一位預備食物的大媽，早已把口罩拉至下巴，並無戴手套。突然，她拿起竹籤放在嘴裡，用來「撩牙」，望向後方，一副悠然自得的神情。「撩牙」10秒，大媽才拿出竹籤，轉身望向前方，發現鏡頭後，她隨即用衣服抹一抹，拿起檯上的食物，然後用同一枝竹籤刺進食物，低頭預備串燒食物。

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該名網紅進食串燒期間，有網民留言告知大媽剛才的行徑，令她大感詫異。事後她發文表示，有觀眾發現大媽用竹籤「撩牙」，無奈地說：「為甚麼要告訴我」，坦言「我還是把我買的串燒吃光了」。涉事的串燒檔位於新北市林口夜市，大媽「撩牙」的影片引起網民熱議。

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林口夜市管理委員會亦發聲明指，攤檔檔主對於員工教育訓練不足，引發食安疑慮等問題深表歉意，並已開除涉事員工。管理委員會亦永久撤銷涉事串燒檔入駐設攤的權利。

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責任編輯：羅嘉欣