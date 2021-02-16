最愛利市｜阿姨開價叩頭一下賞100元利市　姨甥女秒速下跪連叩16下展勝利笑容

▲ 阿姨開價叩頭一下賞100元利市，姨甥女秒速下跪連叩16下展勝利笑容。

內地有些地方在農曆新年拜年仍流行後輩下跪向長輩叩頭的習俗，日前內地一名女子向姨甥女誇下海口稱，叩頭一下便會獎賞100元人民幣（約120元港幣），沒想到姨甥女聽見後秒速下跪加快連叩頭16下，眼見損失慘重，女子當場癱軟坐地崩潰喊停，姨甥女則露出勝利的笑容。

快速下跪瘋狂叩頭

綜合內地媒體報道，事發在內地山東省，大年初二女童的媽媽帶同女兒回娘家拜年，阿姨突然開口表示，揚言「磕一個頭一百塊錢」。而事實上她只準備了600元，正當她開口向姨甥女說叩6下的時候，姨甥女秒速下跪快速瘋狂叩頭。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

阿姨見狀心知不妙，立刻連聲喊停，及後更索性坐在地下癱軟崩潰。從影片可見，女童起來後露出勝利的笑容。女童的媽媽表示，

女兒自己數著叩16下，這一下子多賺了1,000元。

網民：她想阿姨破產！

影片在社交媒體廣傳，網民笑言「看這些長輩還敢不敢讓孩子叩頭」、「姨甥女心中其實正在想我能叩到你破產」及「小朋友好現實，一下子就多賺了1,000元。」

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳