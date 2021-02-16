新冠肺炎｜買涉疫車厘子探岳父致一家5口強制隔離　女婿無奈：檢測陰性還要隔離14日

▲ 女婿買涉疫車厘子探岳父致一家5口全強制隔離。

全球新冠肺炎疫情持續，內地早前先後發現部份進口車厘子表面檢酸檢測呈陽性。江西一名蔡姓女婿日前買了一箱車厘子探望岳父，豈料車厘子涉疫，一家五口被隔離。

據《漩渦》報道，江西一名蔡姓女婿於2月8日買了一箱車厘子探望岳父，但翌日市場監督管理局就通知該箱車厘子可能有問題，並於2月10日疾控中心派人隔離他們一家五口，並將車厘子帶走，並與5人做檢測。

當晚檢測結果顯示5人及車厘子均呈陰性，但當局仍要求5人隔離14日，蔡女婿對此表示不能理解。

陰性即是沒事，沒事他還要隔離我們。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

蔡女婿表示，奶奶已經80、90歲，又要慢性支氣管炎，情況算嚴重。現時就算想看醫生，村醫及鎮上的醫生都不願意幫忙，唯有被當局指揮部強行帶到統一隔離點治療，但要付昂貴的治療費用。

對此，吉水縣阜田鎮鎮長表示，因為蔡先生購買的車厘子同批次呈陽性，所以才按照統一要求進行居家隔離。

他們買的這批車厘子是涉疫的車厘子，同批有檢測出呈陽性。

網民就事件也表示不同看法，有人質疑為什麼涉疫的食品會流出市場、檢測呈陰性仍隔離是過度防疫，但亦有人指車厘子涉疫已經早有報道，不明白事主為何還要買：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友曾接受央視訪問時，回應有關進食水果會否感染問題：

他表示，病毒在保存水果這樣的溫度下存活時間短；核酸檢測呈陽性，有可能是活病毒，也可能是死病毒或病毒片段，不一定代表有傳染性。

只要我們注意手衛生，吃水果前用流水清洗，應該就不會有感染的風險。

用消毒劑清洗水果蔬菜？

吳尊友指，大多數消毒劑主要成分為化學有機溶劑，不符合食品安全要求，不建議直接在水果蔬菜上直接噴灑使用。

1. 請勿用肥皂、漂白劑、酒精、消毒劑或任何其它化學品清洗農產品

2. 在常溫自來水下輕輕沖洗新鮮水果和蔬菜

3. 即使不吃果皮，也應使用乾淨的刷子刷洗未切開的硬質農產品（如土豆、黃瓜、甜瓜）

4. 尚無證據證明鹽、胡椒、醋、檸檬汁和酸橙汁可以有效去除農產品上的致病微生物。

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣