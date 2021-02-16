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機電署及土地註冊處周四起恢復正常公共服務

社會 12:44 2021/02/16

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（經濟日報資料圖片）

機電署及土地註冊處今日(16日)公布，周四(18日)起恢復正常公共服務，機電署九龍灣總部的註冊及許可證辦事處於周四起辦公時間為星期一至五上午9時至下午5時15分；「機電‧夢飛翔」展覽館亦將由當日起重新開放，惟館內的互動式展品將繼續暫停開放。

署方稱，由於辦事處將實施人流管理安排櫃位服務輪候時間或會較長，機電署已增設網上預約櫃位服務，市民可預先在網上預約系統進行登記。

市民仍可把有關申請表格連同繳款支票於辦公時間內投入設於九龍灣總部地下大堂的投遞箱內，署方會以電話或郵遞通知申請人有關申請結果。

而土地註冊處轄下所有辦事處本周四起恢復正常，市民可於周一至周五上9時至下午1時半提交文書辦理註冊，上午9時至12時半及下午2至5時辦理其他事宜；亦可把文件（不包括交付註冊的文書）放入金鐘道政府合署高座大堂詢問處附近的文件投遞箱。

處方呼籲市民盡量透過土地註冊處的網上查冊服務（www.iris.gov.hk）查閲土地紀錄及使用文件投遞箱。而進入機電署總部大樓及土地註冊處辦事處時，必須一直佩戴口罩，並遵從防疫措施，包括體溫檢測、使用「安心出行」流動應用程式和人流管理。

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責任編輯：陳正怡

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