公屋VS私樓︱有車有樓妹妹與公屋仔拍拖　兄憂男友謀財︰十成十睺住我哋層私樓

▲ 有男網民指妹妹與一名「公屋仔」拍拖，他擔心對方看上妹妹有樓有車。

有說「竹門對竹門，木門對木門」，門當戶對是否最理想？有男網民於網上討論區指出，父母留有物業給他與妹妹，而妹妹最近與一名「公屋仔」拍拖，他擔心對方看上妹妹有樓有車，「十成十睺住我哋層私樓」。

靠父幹一人一物業

該名男網民於「連登討論區」以「我阿妹同咗個公屋仔拍拖點搞好」為題發文，表示今年20多歲的妹妹於「3大」畢業，有一份不過不失的工作，兄妹都有「父幹」︰

父母喺香港有2層私樓，其他啲資產就唔計啦，本身打算將來留俾我同阿妹一人一層，呢樣都好正路。

他指妹妹近日不時出夜街，詢問下原來她拍拖，但他似乎不滿意妹妹男友的條件︰

住天水圍公屋，仲要車都冇，吓吓都係我阿妹揸車由港島過去搵佢，份工又係普普通通冇發達個啲。

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擔心妹妹私樓被侵吞

男網民未知對方是否大學畢業，認為他「十成十係睺住我哋層私樓」，又形容妹妹是「飲飲食食去旅行嗰啲弱智港女」，不明白現實世界的黑暗，也不解人情世故。

他有感拍拖、結婚不是兩個人的事，而是兩家人的事，擔心「阿妹嗰層（樓）真係分分鐘俾佢食咗」、「如果自己屋企OK，但對家窮到窿嘅，就算結得成婚都有排你受」、「對方家境正常你將來煩少好多嘢，分分鐘仲幫到你」。

網民︰狗眼看人低

網民留言討論，不少人批評男網民「狗眼看人低」，表示「自由戀愛，唔該尊重你細妹嘅選擇」、「你唔俾人將來有錢？」、「起碼了解吓個男仔先再下定論啦，咪先入為主」。點擊看更多網民意見︰

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責任編輯：王明芳