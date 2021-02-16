酒店檢疫｜逾7成隔離酒店房務員需用1.5至2小時徹底清理客房　工會倡發3,000元辛勞津貼給予員工肯定

▲ 香港房務從業員協會一項調查發現，有5成受訪房務員認為，隔離酒店客房在居住後環境惡劣；超過3成受訪普通客房房務員認為，房間因Staycation而顯得惡劣。(冼偉倫攝)

新冠疫情下，除大量的海外抵港人士需要入住酒店隔離外，亦有不少本港市民選擇Staycation，加上防疫要求，令酒店從業員工作量大增。香港房務從業員協會一項調查發現，有5成受訪房務員認為，隔離酒店客房在居住後環境惡劣；超過3成受訪普通客房房務員認為，房間因Staycation而顯得惡劣。工會呼籲酒店向員工發放3,000元辛勞津貼，另要求港府為酒店業優先接種疫苗、設立失業援助基金，並盡快全面放寬堂食限制及並容許宴會人數到50至80人。

香港房務從業員協會於2月8至11日期間，透過電話訪問及網上問卷調查，訪問404名酒店房務員，以了解疫情下房務員執房情況。酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青表示，酒店入住率普遍只有15%至30%。今年農曆新年適逢情人節，四天假期入住率達到60%至80%，個别酒店單日入住率更接近九成，證明市民的消費意欲強。不過酒店未有因假期旺場而補充人手，寧可要求職員加班應付。

香港房務從業員協會會務主任魏智強表示，房務部是疫情下的重災區，平均減少人手四至五成，但為達到防疫標準，工作量並未減少。他引述調查結果指，有73.7%的隔離酒店受訪房務員需用1.5至2小時徹底清理一間客房，有50%房務表示，客房呈「劣至十分惡劣」狀態，他們需穿著全副裝備收拾房間。而普通酒店的執拾時間，則與往常相差不大，但也有33%受訪房務員表示，部份房間因「宅渡假」而顯得「惡劣至十分惡劣」，20.4%受訪者表示，需要花上1至1.5小時執拾。

魏智強表示，隔離酒店的住客，21日在房內不准出門，檢疫人士完成隔離後，房間需要大清潔，房務員打掃十分辛苦。而普通客房的情況並沒有較好，相比過往入住的酒店旅客，大部分時間在外遊玩，「宅度假」顧客有時全天留在房內，房間內環境十分糟糕，「見過地上都是紅酒漬、花生殼，廁所更去到公廁一般污糟」。

葉柳青亦指，有41%的受訪者，收到僱主提供2,000元以下的津貼，亦有10%受訪者，收到1萬元以上的獎金；但同時有35%受訪者，在辛苦工作後，未獲任何津貼，促請酒店向員工發放3000元辛勞津貼，以肯定員工在疫情下维持酒店專業及高標準服務。

該會副會長翟炳輝指，對政府早前公布年初七（18日）有條件放晚市堂食至10時、每枱四人的措施表示歡迎。他認為，晚市是餐廳最賺錢的命脈時間，營業時間延長，也大大減低裁員及放無薪假風險，對散工來說，也看到復工機會。另建議政府考慮放寬宴會人數到50至80人。

該會理事張子洋表示，市民絕不希望第五波疫情出現，故協會鼓勵全民接種疫苗，又指餐飲業需長期面對不戴口罩的顧客，故期望行業能優先接種疫苗。此外，酒餐協會建議政府考慮實施「免疫護照」，提供誘因使市民進行定期檢測，外出時掃描「安心出行」，並接種疫苗，盡早達到群體免疫，早日通關，為酒店及餐飲業帶來曙光。

工會又呼籲政府發放緊急失業援助金，助部分失業已久的員工度過難關。提到早前勞工及福利局局長羅致光指或需要取消強積金對衝，工會則認為局方未必了解到現時打工仔的苦況，又認為局長的說法是「要脅全港打工仔」，「強積金是勞資雙方的問題，與政府設立失業援助金根本無關」。

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記者：洪芷晴