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衛蘭+ImpactHK+TREEHOUSE新年送暖 　參予善事向無家者送飯

娛樂 13:47 2021/02/16

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衛蘭呼籲網民共參予善事。

衛蘭近日參予由榮獲格林美獎提名藝人Lukas Graham於節日期間推行「分享愛」（Share That Love）活動，於農曆新年間啟動一次特別的合作，向不同社區的人送上美食，分享愛和溫暖。

「分享愛」啟發Lukas Graham自每年平安夜的傳統，Lukas將他喜愛回饋的熱情及對美食之熱愛結合，亦會跟世界不同的組織合作，近日便於香港的農曆新年間啟動一次特別的合作。
 
當衛蘭得知此消息後，熱切期待能參與這個別具意義的活動，她指：「我覺得這是我人生的使命，將盡可能多的愛和光傳播到這個世界上，透過我的音樂和我做的事去幫助和治癒社會上有需要的人。尤其是在這個艱難的時刻，我們確實需要起來與我們的社區接觸！ 願我們的善舉和行動能成為連鎖反應，也讓大家都仿效。」 

Lukas Graham於節日期間推行「分享愛」。

計數字顯示，每5個香港人，就有一個生活於貧困中，超過20萬人居住劏房，而自疫情開始後，無家者上升了22%。
 
衛蘭指：「透過這次活動，我們希望能提升大家的關注，不單是對那些我們所關心的人，同時是對那些有需要的人；所要顧及的，不單是我們自己的家，還有整個世界的可持續性。」

她並呼籲，可將活動的IGTV片段分享開去！(@wmhkinternational / @warnermusichk / @janice_vidal)，而每一個Instagram限時動態的重貼，香港華納唱片將捐贈一頓暖飯給有需要的人。

撰文 : TOPick柴犬出動

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