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新冠肺炎｜今日新增8宗確診　6宗本地個案包括3宗源頭不明感染

社會 14:02 2021/02/16

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本港新冠肺炎疫情未止，今日（16日）新增８宗確診個案，包括6宗本地個案及2輸入個案，衞生防護中心及醫管局今日不會召開疫情記者會。

今日新增的個案有2宗為輸入個案，3宗為源頭不明的本地個案，其餘3宗與本地個案有流行病學關連。

（程志遠攝）



3宗為源頭不明的本地個案如下：

  • 第一宗源頭不明個案：涉及一名39歲女病人（個案編號：10791）。她於2月9日開始發燒和頭痛，2月13日到普通科門診求醫，2月14日遞交深喉唾液樣本。病人為一名家庭主婦，居鑽石山鳳鑽苑。
    　　 
  • 第二宗源頭不明個案：涉及一名53歲男病人（個案編號：10793）。他於2月4日開始頭痛、咳嗽和喉嚨痛，2月14日到博愛醫院求診。病人為消防隊目，於葵涌消防局工作，最後上班日期為2月10日，居元朗大生圍。
     
  • 第三宗源頭不明個案：涉及一名8歲女病人（個案編號：10794），她沒有病癥，２月１４日到社區檢測中心接受檢測。病人為一名學生，居葵涌石籬(二)邨石怡樓。

2宗輸入個案均由從菲律賓抵港，分別居灣仔香港灣仔帝盛酒店及葵涌香港荃灣帝盛酒店。另外3宗與本地個案有流行病學關連涉及一名89歲男病人（個案編號：10795），居牛頭角彩頤居A座、以及兩名分別25及32歲女病人。

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記者：郭詩詩

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