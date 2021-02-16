新冠肺炎｜25%男士染疫患者康復後精子數量低　意大利研究：病情嚴重者可能無精子

▲ 有研究發現，25%男性新冠肺炎患者康復後，精子數量低。

新冠肺炎可引致多種併發症，意大利一項小型研究指出，有25%男性患者康復後，精子數量低，感染程度嚴重的患者無精子的風險較高。

根據《Live Science》報道，意大利佛羅倫斯大學的研究團隊收集了30歲至65歲、康復一個月的新冠肺炎男性患者的精液樣本進行分析。43名男患者的樣本中，有25%人精子數量較少，近20％人患無精子症或精液裡面完全沒精子。研究又指，病情嚴重者，例如曾住院、入住重症病房的患者，更高機會患無精子症。

惟研究人員強調，是次研究未能證實新冠病毒是否損害精子，因不知患者染疫前的精子數量，故未能確定患者精子數量是否下降。不過，患無精症的男性均有孩子，意味著他們過去至少擁有可存活的精子。另外，部份治療新冠肺炎的藥物亦可能影響精子數量，例如抗病毒藥物、抗生素、皮質類固醇等。

堪薩斯大學醫學中心（University of Kansas Medical Center）泌尿學教授Ajay Nangia博士表示，病情愈嚴重的話，會帶來愈多影響。他續指，由於精子需要幾個月時間才會完全成熟，所以至少要觀察患者90天，以確定是否帶來長期影響。惟最大的問題是，男性的精子數量是否會隨時間增加，另外新冠病毒會影響哪類患者的生殖功能，亦需要更深入的研究求證。

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責任編輯：羅嘉欣