8.18集結案｜黎智英等7人否認控罪明續訊　辯方擬呈英國控制人群專家報告

▲ 資深大律師駱應淦（右）。（林宇翔攝）

壹媒創辦人黎智英及李卓人等9名泛民主派人士，就2019年8月18日參與港島區集會，被控組織未經批准集結及明知而參與未經批准集結，案件今（16日）於西九龍裁判法院審理。控方指今早才得悉辯方將索取專家報告，須閱過報告後才能開案。辯方代表資深大律師駱應淦指，報告由英國專家撰，內容關於群眾控制、群眾心理及人群管理，並將於今天取得有關報告。案件押後至明（17日）天續訊；據悉，辯方專家為前監警會國際專家小組成員Clifford Stott。

涉案9名被告依次為黎智英（73歲）、李卓人（64歲）、吳靄儀（73歲）、梁國雄（65歲）、何秀蘭（66歲）、何俊仁（69歲）、梁耀忠（67歲）、李柱銘（82歲）及區諾軒（33歲），各人被控組織未經批准的集結及明知而參與未經批准的集結兩罪。區諾軒及梁耀忠今分別承認控罪，准保釋候判，其餘7人均否認控罪。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

控方代表大律師林芷瑩表示，今天仍未能開案，指今天才得悉辯方將會索取專家報告，控方需時閱讀辯方專家報告後才可開案。據了解，控方於完成開案陳詞後，將先傳召證人作供，之後再處理辯方就《公安條例》展開法律爭議。

代表何俊仁及李柱銘的資深大律師駱應淦指，辯方於1月29日向控方索取進一步證人供詞，控方於2月5日才提供相關文件。駱指有關報告是由英國專家撰寫，主要關於群眾控制、群眾心理及人群管理，並將於今天內收到報告。

控方另指，在收到辯方專家報告後，如毋須索取進一步證據，將於明天開案及傳召證人；黎智英法律團隊首席代表資深大律師蔡維邦亦指希望先審閱過專家報告後才開案。

法官指亦是今天才首度得悉辯方打算索取專家報告，辯方則回應指審前覆核中曾透露抗辯方向，但當時仍未收齊控方文件；法官最終將案件押後至明天續訊，黎智英續還押，其餘6名被告續准保釋。

據悉，撰寫報告的專家為Clifford Stott，為英國基爾大學心理學教授，曾任監警會國際專家小組成員，他過去曾在網上發表專家小組聲明，批評監警會缺乏獨立調查權力和能力。

控罪指，7名被告於2019年8月18日，分別組織及明知而參與一個違反《公安條例》下進行的公眾遊行，而該公眾遊行是根據該條例第17A(2)（a)條而屬未經批准集結。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：王仁昌