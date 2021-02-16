新冠肺炎｜葵涌消防局2消防員確診　70多名消防處人員列密切接觸者須檢疫

▲ 葵涌消防局2消防員確診，70多名消防處人員列密切接觸者須檢疫（曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情未止，今日（16日）新增８宗確診個案，本地個案佔6宗，其中3宗屬源頭不明，包括一名駐守葵涌消防局的休班消防人員（第10,793宗），其同隊一名消防人員亦告確診，70多名消防處人員被列為密切接觸者及需要進行檢疫，當中部分已入住檢疫設施，其他人員將會按衞生防護中心的進一步指示和安排進行檢疫。

消防處回覆TOPick指，該名休班消防人員於2月14日因出現輕微咳嗽、發燒和頭痛等症狀，自行前往博愛醫院求醫，同日初步確診，翌日凌晨往屯門醫院接受治療及進一步檢測；至2月15日傍晚，另一名與他同隊的葵涌消防局消防人員也確診，現正在廣華醫院接受治療和隔離。



該名消防人員（第10,793宗）於2月6日及2月9日在葵涌消防局當值，之後在2月10日早上休班後便未有上班。他於2月9日當值期間，曾短暫到青衣消防局及青衣南消防局待命，其間一直逗留在消防車內，並沒有在消防局內走動。另外，他未有參與過任何檢疫中心或封區檢測工作。



消防處指，已即時全面及徹底清潔和消毒葵涌消防局及局內的消防車輛，及已作出適當的人手調配，以維持葵涌區的緊急服務。

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記者：鄧凱文