  • 23°C
香港時間 : 2021216日 (週二) 17:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

防疫措施｜港府宣布周四起恢復食肆晚市堂食至10時限4人一桌　美容院﹑健身中心、主題公園等可重開

社會 17:40 2021/02/16

分享：

熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情稍有緩和，今日（16日）新增8宗確診個案，創近3個月以來新低。現行多項防疫措施原定明日（17日）屆滿，港府今日公布本周四（18日）起可放寬部分措施，包括食肆堂食時間可延長至晚上10時，限最多4人一桌；另容許所有室內外體育處所、健身中心、美容及按摩院、主題公園、戲院、溜冰場及保齡球場、遊戲機中心、表演場所等多個表列處所有條件重開等。

​食物及衞生局局長陳肇始下午召開記者會，指有賴全港市民的配合，疫情已逐漸緩和，本地確診個案及源頭不明個案亦有下降趨勢，甚至是單位數字，故可逐步有條件放寬社交距離措施。

她指出，食肆堂食時間可延長至晚上10時，限最多4人一桌，食肆及場所負責人除了要繼續遵守量體溫﹑保持距離﹑提供消毒用品的措施外，亦必須遵守最少2項新增防疫措施，包括食肆及場所負責人需要求食客及入場人士使用「安心出行」應用程式記錄行蹤，或登記他們的個人資料；另需安排所有員工自2月11日起每14天做一次檢測，並保留紀錄31天；如未上採取以上措施，有關食肆只可堂食至下午5時59分，限二人一桌。

群組聚集方面，她表示除豁免者外，在2月18日至3月3日間，公眾地方繼續禁止2人以上限聚令，惟強調如疫情沒有重大變化，會盡快尋求行會的批准將2人限聚令放寬至4人。

檢測方法如下：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

新年期間不少人都會進食不少賀年食品，多油脂的食品會容易增磅，即看中醫師介紹可配合中藥及耳穴減肥：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

相關文章

新冠疫苗｜消息指科興已交疫苗數據　疫苗顧問專家委員會今開會再議
今日 14:42
新冠疫苗｜消息指科興已交疫苗數據　疫苗顧問專家委員會今開會再議
酒店檢疫｜逾7成隔離酒店房務員需用1.5至2小時徹底清理客房　工會倡發3,000元辛勞津貼給予員工肯定
今日 13:43
酒店檢疫｜逾7成隔離酒店房務員需用1.5至2小時徹底清理客房　工會倡發3,000元辛勞津貼給予員工肯定
新冠肺炎｜今日新增8宗確診　6宗本地個案包括3宗源頭不明感染
今日 14:02
新冠肺炎｜今日新增8宗確診　6宗本地個案包括3宗源頭不明感染
疫情 主題樂園 電影院 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

上車必睇｜綠置居鑽石山啟鑽苑料5月推531伙大單位　約500呎售370萬元
14:35 2021/02/14
上車必睇｜綠置居鑽石山啟鑽苑料5月推531伙大單位　約500呎售370萬元
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
搖錢樹︱智力低唔識「2+2」腳上全是針孔　13歲「小馬雲」被解約回鄉乞錢
12:26 2021/02/14
搖錢樹︱智力低唔識「2+2」腳上全是針孔　13歲「小馬雲」被解約回鄉乞錢