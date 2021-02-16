防疫措施｜港府宣布周四起恢復食肆晚市堂食至10時限4人一桌　美容院﹑健身中心、主題公園等可重開

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本港新冠肺炎疫情稍有緩和，今日（16日）新增8宗確診個案，創近3個月以來新低。現行多項防疫措施原定明日（17日）屆滿，港府今日公布本周四（18日）起可放寬部分措施，包括食肆堂食時間可延長至晚上10時，限最多4人一桌；另容許所有室內外體育處所、健身中心、美容及按摩院、主題公園、戲院、溜冰場及保齡球場、遊戲機中心、表演場所等多個表列處所有條件重開等。

​食物及衞生局局長陳肇始下午召開記者會，指有賴全港市民的配合，疫情已逐漸緩和，本地確診個案及源頭不明個案亦有下降趨勢，甚至是單位數字，故可逐步有條件放寬社交距離措施。

她指出，食肆堂食時間可延長至晚上10時，限最多4人一桌，食肆及場所負責人除了要繼續遵守量體溫﹑保持距離﹑提供消毒用品的措施外，亦必須遵守最少2項新增防疫措施，包括食肆及場所負責人需要求食客及入場人士使用「安心出行」應用程式記錄行蹤，或登記他們的個人資料；另需安排所有員工自2月11日起每14天做一次檢測，並保留紀錄31天；如未上採取以上措施，有關食肆只可堂食至下午5時59分，限二人一桌。

群組聚集方面，她表示除豁免者外，在2月18日至3月3日間，公眾地方繼續禁止2人以上限聚令，惟強調如疫情沒有重大變化，會盡快尋求行會的批准將2人限聚令放寬至4人。

檢測方法如下：

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記者：郭詩詩