確診個案｜學資處一名文職人員確診　處方指日常無須接觸公眾

▲ 學資處一名文職人員確診，處方指日常無須接觸公眾。（資料圖片）

在職家庭及學生資助事務處今日（16日）表示，一名學生資助處（學資處）的職員今日確診新冠病毒。

學資處表示，該名職員為文職人員，於工業貿易大樓四樓工作，日常無須接觸公眾，最近一次上班日期為本月10日。他於工作時有佩戴外科口罩，與其他人士保持適當社交距離。

基於公共衞生考慮，處方指，下午已關閉工業貿易大樓4樓辦公室，以進行徹底清潔和消毒；而設於該樓層的服務櫃檯亦會暫停服務至2月19日，該處會聯絡已預約櫃檯服務人士。

學資處指，在疫情期間一直嚴格執行各項防疫措施，包括要求員工在與人接觸及在公眾地方時必須佩戴口罩，亦已加強工作環境的清潔和消毒。該處已提醒所有員工須注意個人衞生，並時刻保持警覺。如有身體不適，必須立刻求醫及通知處方。並會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合中心的防疫措施和檢疫措施。

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責任編輯：陳麗娜