病毒檢測｜17間檢測中心預約額滿至年初八　元朗天晴社區會堂額滿至年初十【內附最新預約情況】

▲ 元朗天晴社區會堂檢測中心有逾百名市民排隊。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情持續，全港19間社區檢測中心今日（16日）繼續全部爆滿，油麻地梁顯利社區檢測中心今日繼續出現「蛇餅」，逾百名市民等候接受檢測；元朗天晴社區會堂亦出現類似情況，大批市民需排隊等候進行檢測。

即看油麻地梁顯利社區檢測中心輪候實況：

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即看元朗天晴社區會堂檢測中心輪候實況：

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根據網上預約系統顯示，截至今日下午2時，全港19間社區檢測中心今、明的預約都已經全部額滿，部分更爆滿至2月19日，其中元朗天晴社區會堂名額爆滿至2月21日。中西區石塘咀體育館後日（18日）有少量名額，九龍城土瓜灣體育館、沙田馬鞍山體育館、荔景社區會堂及坑口社區會堂在2月19日有少量名額，而大部分在2月21日可供預約，當中包括：

東區鰂魚涌社區會堂

灣仔禮頓山社區會堂

中西區石塘咀體育館

梁顯利油麻地社區中心

油塘社區會堂

九龍城土瓜灣體育館

深水埗白田社區會堂

黃大仙摩士公園體育館

觀塘牛頭角道體育館

沙田瀝源社區會堂

粉嶺和興社區會堂

屯門兆麟社區會堂（少量名額）

元朗市東社區會堂（少量名額）

荔景社區會堂

坑口社區會堂

荃灣蕙荃體育館

大埔太和體育館

沙田馬鞍山體育館

港府早前宣布，年初七起有望放寬的防疫措施，包括重開所有體育場所（室內及戶外）﹑美容院﹑健身中心﹑按摩院等，另食肆堂食時間可延長至晚上10時，最多4人一桌，負責人須安排員工於本月11日至25日期間，接受第一次檢測，然後每14日再檢測一次。

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記者：曾卓鋒