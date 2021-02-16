涉擅入稅局電腦取得前夫債主資料　女職員否認不誠實取用電腦罪

▲ 陳耀智（右）今出庭作供。（林欣樂攝）

稅務局女職員涉未經授權下使用税局中央電腦系統，獲取前夫債主夫婦住址等個人資料，被控兩項不誠實取用電腦罪，案件今（16日）在東區裁判法院開審。債主供稱，被告前夫無法償還約200萬元，對方更在言談間提到他的居住地方，債主感驚訝及詢問對方，對方反問「你記唔記得我老婆喺邊度做」。債主懷疑任職税局的被告翻查其個人資料後告知前夫，債主遂向個人資料私隱專員公署投訴。

54歲被告黃綺芳，案發時為税局文書助理，現已遭停職，否認2項不誠實取用電腦罪。控罪指她於2016年2月17日及19日，在灣仔稅務大樓27樓不誠實地取用稅務局中央電腦系統。

▲ 被告黃綺芳。(林欣樂攝)

案件今開審，控方指被告的職級沒有權限查閱納稅人的個人資料，而被告案發時登入了中央系統而構成罪行，及後被查的兩名男女向個人資料私隱專員公署投訴。

其中一名被查的男子為財務公司董事陳耀智，陳供稱，其前妻為另一名被查的受害者，陳早於2013年認識被告的前夫黎金雷，及後與黎有業務往來，並向黎批出融資，但對方最終未有還款約200萬元。

陳續稱，黎之後指無法還款，陳並收到黎的訊息，邀請他兩夫婦到其所住地區小聚，陳對於黎知道其住址感到驚訝。及後陳與黎通電話，他問及黎「點解會有咁多資料」，黎則回應「你記唔記得我老婆喺邊度做」。陳供稱當時知道黎的妻子，即被告在税局工作，及後懷疑有人翻查其個人資料，他遂向個人資料私隱專員公署投訴。

辯方律師問及陳，是否知道有收數人用不法手段向黎追債，陳表示不清楚，並強調在香港沒有叫人向黎追債。辯方律師又提到，黎、被告及其女兒曾收到滋擾信件，被告及後更因本案被起訴，並向陳進行民事索償。辯方向陳指出，陳的收數員曾「買通」税局職員或冒認他人寫信給被告，要求被告翻查陳及其前妻的資料，以陷害被告越權翻查他人資料，陳否認說法。

税局前總行政主任梁順慈供稱，案發後事主陳耀智到個人資料私隱專員公署投訴，税局展開調查後，懷疑被告違反《税務條例》，最終報警處理。梁續指，局方調查時與事發已距離一段時間，故無法得知被告有否獲得授權登入系統，或是否與其他人共用戶口，以及被告當時是否接獲任何特別任務。審訊明（17日）續。

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記者：林欣樂