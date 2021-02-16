戲院重開｜迪士尼x彼思動畫《靈魂奇遇記》金球獎大熱　投胎做人前接受導師特訓

▲ 迪士尼與彼思的動畫《靈魂奇遇記》，當中阿祖的靈魂希望重返人世，他被安排令靈魂仔22號尋找到生命火花，以求獲得「地球通行證」。

戲院有望於年初七重開，而2月18日上映的迪士尼與彼思全新作品《靈魂奇遇記》（Soul）就成為賀歲的動畫之選。由《玩轉腦朋友》（Inside Out）、《玩轉極樂園》（Coco）班底創作的《靈魂奇遇記》，今回以天馬行空創意玩轉靈魂世界，帶來歡笑之餘也啟發大家反思人生，尋找生命火花。

這部動畫的原裝版有金像影帝兼歌手占美霍士（Jamie Foxx）及金球笑星Tina Fey分別聲演主角阿祖和「吋嘴」的靈魂仔22號，廣東話版由跟阿祖一樣熱愛音樂的鄭中基和王菀之聲演。

1.導演受兒子啟發 意念蘊釀23年

《靈魂奇遇記》由奧斯卡最佳動畫得主彼德托達（Pete Docter）執導，前作《玩轉腦朋友》、《沖天救兵》（Up）和《怪獸公司》（Monster Inc.）成為不少影迷的至愛，而這部新作的意念原來已經醞釀了23年。

他解釋說：「一切由我個仔開始。他今年23歲，當年一出世已經好有性格，於是觸發我去想，這是從何而來？我一直認為我們是通過接觸世界形成自己的個性和喜好，但顯然這是與生俱來的。」

▲ 熱愛音樂的阿祖終於碰到發揮才華機會的日子，卻遇到意外，闖入靈魂世界歷險。

2. 珍惜生命小確幸

於是導演便構思了這個故事，講述每個人一出世都有個靈魂，而這個靈魂事先必須經過性格和喜好設定，及由名人擔任導師特訓，尋找到生命的火花(spark)後，才能獲得「地球通行證」投胎做人的故事。

動畫講述紐約一位平凡的中學音樂教師阿祖，熱愛音樂，夢想可以成為職業爵士樂手，在著名的Jazz Club表演。可惜機會來到之日，卻發生意外，靈魂展開奇妙經歷，從中讓人思考生命的意義。

3.紐約爵士樂世界

這動畫的特色是阿祖「生前」活在繁忙、熱鬧的紐約現實世界，以及他遇意外後置身的超凡靈魂世界形成強烈對比。

爵士樂是這部電影的「靈魂」所在。原來導演最初在設計角色時，機緣巧合下看到爵士樂傳奇樂手Herbie Hancock的片段而受到啟發。

▲ 主角阿祖的彈琴場面，大量參考了Jon Batiste的演出片段。

Herbie Hancock提及和爵士樂大師Miles Davis同台演出因彈錯音而成就即興樂章，令他覺得爵士樂手就該是這樣，無論發生什麼事，都可以為它賦予價值和意義。導演也認為此段說話完美比喻了人生，於是敲定主角是爵士樂音樂人。。

這部動畫是迪士尼與彼思歷來首部以美籍非裔人士為主角的作品，也是少有地以爵士樂為「靈魂」的動畫，製作團隊請來了爵士樂界的一眾精英擔任顧問，包括Herbie Hancock、Daveed Diggs、Questlove、Terri Lyne Carrington等。

同時特別請來格林美獎提名唱作人爵士樂手 Jon Batiste，創作電影中的爵士音樂。主角阿祖的彈琴場面，也大量參考了Jon Batiste的演出片段。

▲ 在「起點之前」（Great Before）世界，一切都是柔和色淡朦朧，由簡單、美麗的抽象形狀組成，世界輕浮飄逸明亮。

4.「起點之前」與「盡頭以後」

至於靈魂世界的設計，就絕對超乎想像。在「起點之前」（Great Before）世界，一切都是柔和色淡朦朧，由簡單、美麗的抽象形狀組成，世界輕浮飄逸明亮。

所有靈魂新手在投胎做人之前，必須在此處參加「你想預備班 (YOU Seminar)，隨機獲分配6種不同性格特徵，再由名人導師(林肯、甘地、阿里士多德等)進行特訓，尋找生命「火花」。

▲ 此動畫特點是開拓一個前所未見的靈魂世界，當中包括一個四周漆黑的「盡頭之後」。

神秘的「盡頭以後」（Great Beyond）特點是四周漆黑一片。每個人死後，靈魂會由一條長長的自動電梯通往一個光芒的盡頭，由泰利負責點算亡靈數目，絕不容許走漏數！

阿祖遇意外後，其靈魂本來去到「盡頭以後」報到，竟誤打誤撞進入了「起點之前」。原來所有新靈魂在未出生之前都要在這裡接受特訓，以塑造他們不同的性格、喜好和夢想。為了重回人間，阿祖要說服不願投胎做人的靈魂仔22號幫忙，尋找生命火花 ，以求獲得「地球通行證」投胎做人。

這部片不單有爵士樂，還有由憑電影《社交網絡》（The Social Network）贏得奧斯卡最佳音樂的Nine Inch Nails 的Trent Reznor和Atticus Ross一手包辦配樂。

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5. 獲提名金球「最佳動畫」及「最佳原創配樂」

這部動畫已於多國上映，全球總累積票房衝破1億4百萬美元，不但大受好評，還獲金球獎提名「最佳動畫」及「最佳原創配樂」。它又入選美國電影學院（American Film Institute）及美國全國電影評論協會獎（National Board of Review）的「年度十大最佳電影」，也勇奪了美國影評人協會的「影評人選擇超級大獎」（The Critics Choice Super Awards）的最佳動畫，相信也會打入奧斯卡最佳動畫候選名單之列。

6. 同場加映短片《小兔洞》

不得不提，《靈魂奇遇記》會同場加映長約6分鐘動畫短片《小兔洞》（Burrow），由Madeline Sharafian編導，風格清新，故事有趣抵死。

撰文：胡慧雯