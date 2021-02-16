涉身藏鋼珠氣槍及鐳射筆 曾有精神病紀錄無業男脫罪

▲ 裁判官裁決指被告當時並非身處衝突現場附近，鐳射筆亦可以有合法用途，因此裁定被告脫罪（資料圖片）

23歲無業漢於2019年12月在沙田好運中心，被警方搜出身上藏有內有鋼珠的氣槍及雷射筆，無業漢早前否認管有攻擊性武器及管有仿製火器兩罪受審。裁判官今裁決時指，被告於審訊時辯稱攜帶氣槍外出可使其安心，若以普通人角度去看，當然覺得說法難以置信，但被告有多年精神病紀錄，因此法庭無法排除他的解釋屬真確，而被告雖攜有鐳射筆，但他當時並非身處衝突現場附近，鐳射筆亦可以有合法用途，因此裁定被告脫罪。律政司一方要求法庭為被告索取精神報告，惟裁判官經考慮後拒絕申請。

涉案被告諸啟邦被控於2019年12月10日，在沙田好運中心一店舖外公眾地方，攜有1支約21厘米長的氣槍，內有1個含14粒鋼珠的彈匣，以及1支可發出綠色光的黑色雷射筆。

裁判官今裁決時指，被告於審訊時辯稱他攜帶氣槍外出，並裝上鋼珠令氣槍更重，是為了安心。裁判官認為，若被告精神沒有問題，說法當然令人難以置信，但被告已受精神問題困擾多年，如果法庭以普通人方式作考慮，對被告並不公平。被告早年曾因自殺而入院，亦曾向醫生表示有幻聽，反映被告有精神問題並非其一面之詞，亦非被捕後杜撰出來為求脫罪，而是有充足且不受爭議具證據支持。

反而控方並無任何證據指被告當時身處示威現場或附近，更遑論被告是為了攻擊他人而攜帶氣槍，法庭甚至不知道當日香港是否有任何示威事件，被告亦沒有將氣槍指向他人或與人衝突，因此法庭完全無法肯定被告有意圖攻擊他人。

雖然控方曾傳召精神科專家指被告的說法並不可信，但精神病人可以有千萬種令正常人難以置信的想法，專家亦從未親身診斷被告，如此情況下，專家的診斷與臆測無異，雖然專家的專業知識可使他有些看法，但並不代表其看法沒有任何偏差。

裁判官因此認為法庭不能排除被告的說法屬實，但裁判官亦強調並非精神病人說什麼都可信，法庭已考慮所有證據，而且案發前數天被告曾精神病發而需報警，反映當時他的精神狀況非常不穩。

至於管有鐳射筆的控罪，裁判官指本案爭議是控方能否證明被告有意圖用鐳射筆攻擊他人，但案中並沒有證據指被告身處示威現場，或正前往示威現場。而且鐳射筆有很多合法用途，法庭不能隨便作出對被告不利的推論，鐳射筆亦可以用以照射死物來表達意見，因此並不一定是攻擊他人。基於被告的精神問題，法庭甚至不知道被告攜帶鐳射筆是否有任何目的，因此裁判官裁定被告兩項罪名均不成立。

控方於裁決後指，鑑於裁判官於裁決時提到被告的精神問題，基於公眾利益及安全，控方引用《精神健康條例》促裁判官下令為被告索取精神科報告。

惟裁判官認為，該條例只適用於法庭信納被告曾作出犯案的行為，但以精神病為由成功開脫的情況，惟本案並非如此，裁判官是信納被告為安心而攜帶氣槍外出，而且被告在獲准保釋候審前，已被還押5個半月，期間亦曾於小欖精神病院接受治療，若其精神狀況需跟進，當時理應已處理，裁判官因此認為不應在被告脫罪的情況下，進一步限制其自由，因此拒絕有關申請。

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記者：楊詠渝