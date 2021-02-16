美科企CEO高中輟學創業　奮鬥20年圓太空夢

▲ 科企Shift4 Payments創辦人Jared Isaacman，在5歲時已幻想上太空，經過多年奮鬥後，終於有機會實現太空夢。

早前美國太空探索公司SpaceX宣布，在本年開展首個平民太空飛行任務。當中一名參與者Jared Isaacman，曾經設立私營飛機公司，現時為科企Shift4 Payments創辦人，他在5歲時已幻想上太空，經過多年奮鬥後，終於有機會實現太空夢。

Jared Isaacman自高中開始輟學，在工作半年後已萌生創業念頭。當時只有16歲的他，僅利用祖父給予的1萬美元（約7.75萬港元）支票做為種子基金，創辦United Bank Card公司。現時該公司已改名為 Shift4 Payments，目前在美國、加拿大、立陶宛等國，為20多萬間企業提供支付處理系統解決方案，每年處理交易數量達到數十億。據《Forbes》報道指，去年該公司成功在美國上市，目前Isaacman淨資產約為23億美元（約178億港元）。

除此之外，他對飛機及飛行也十分感興趣，並表示從5歲已開始幻想上太空。在2002年，他創辦了一間新公司，專門僱用戰機飛行員，以及幫助美國空軍培訓飛行員，後來轉售給投資公司Blackstone Group。不過，他一直沒有放棄上太空的夢想，經過多年等待後，他終有機會參與SpaceX的「Inspiration4」任務，搭載「Crew Dragon」太空船環繞地球飛行，並成為該次任務的指揮官。

責任編輯：李寶如