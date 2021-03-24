【平價食材】杞子明目抗衰老性價比強　中醫教揀肉質飽滿靚杞子【附茶療做法】

▲ 註冊中醫何慧欣講解杞子的藥用價值。

寶物未必一定貴！杞子價錢貼地，亦有很多養生功效，例如明目及抗衰老等等。TOPick請來註冊中醫何慧欣為大家講解杞子的特性及好處，又推介一些保健養生茶療及湯療。

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枸杞的特性

何醫師指杞子（又名枸杞）味甘、性平、入肝、腎經，有滋補肝腎、滋養補血、補肝明目的功效。

杞子有作為藥用及食用的功效及價值，我們常常把杞子做藥膳放湯，可以有保健養生、抗衰老的功效。

李時珍的《本草綱目》「此藥性平，常服能除邪熱，明目輕身。」描述杞子服後健步如飛，可以烏髪健齒，有延年益壽的功效；《神農本草經》也形容杞子有久服身輕不老的功效，古人在很久以前已經發現杞子有抗衰老的功效。

枸杞中有豐富的維生素A和C、類胡蘿蔔素、多糖、鐵質及其他微量元素，香港大學曾有研究發現杞子可以幫助保護視網膜上的視神經節細胞，亦可防止大腦細胞凋亡，預防腦退化症。

適合吃杞子的人士

何醫師續指杞子特別適合因為肝腎陰虛或陰血不足引起的頭暈眼花、腰膝酸軟、消渴等症狀。以下2類人士都可以吃杞子改善身體：

經常捱夜、休息不足而開始出現的頭暈眼花、耳鳴等情況的人士。

陰血虛少引起的月經過少、月經期間的頭暈不適。

揀杞子小貼士

杞子好處多，如何才挑選到靚杞子？何醫師表示挑選杞子首選地道藥材，以寧夏杞子最為出名。此外，杞子分為野生和人工栽培兩種，野生枸杞細粒肉少，市面上供應多以人工培植為主。

從外觀而言，大家可選擇大粒肉質飽滿、色澤鮮明、帶有光澤、乾身的杞子。如果色澤較為暗淡、較為黏身，其實已經是存放過久的杞子。此外，正常杞子上有小白蒂，如果經過色素熏染的杞子，小白蒂會被染成紅色。

從氣味而言，很多時候因為防止蟲蝕，商人會用硫磺熏蒸杞子，經過熏蒸的杞子會有刺鼻的氣味，因此要避免選購有刺鼻氣味的杞子。

食用杞子注意事項

作為藥用及入饍皆可的杞子，一般多食亦無害處。如果真的進食非常大量，可以出現口乾、喉嚨痛等身體出現熱象的表現。醫師建議健康正常的成年人可以每天進食大約10克的枸杞，大約20-40粒，建議每日不要超過20克的份量。

當身體出現熱象明顯的現象，例如發燒、咽喉腫痛、牙肉腫痛、流鼻血，就不應該進食杞子，以免出現加重身體熱象的表現。

2款杞子茶療推介

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菊花杞子黑豆茶 （一人份量）

菊花有清熱明目的功效，何醫師建議大家選用杭白菊，味道偏於甘甜，性涼，不會過於寒涼，配合杞子，是最佳養肝清肝的組合；黑豆，黑色入腎，有補腎烏髮利水的效果，配合杞子加強滋補肝腎。在春季潮濕，春困的日子，飲用黑豆有幫助利濕的功效。

材料：菊花三至四朵 杞子20粒 黑豆20粒

做法：先用滾水把以上材料洗燙一下，再把所有材料加入500毫升熱水，浸泡20分鐘後可以飲用。

功效：滋補肝腎、清肝明目、烏髮利水

注意事項：風寒感冒、素體陽虛的人士不宜飲用。

桑葚杞子茶（一人份量）

桑葚滋補陰血、烏髮生津的功效，蘊含豐富的花青素，有超強的抗氧化能力。配合杞子可加強滋補肝腎，特別適合因為長期睡眠不足、引起的陰血不足、口乾舌燥、頭髮乾燥又容易脫落的情況。

材料：桑葚子20粒 枸杞20粒

做法：先用滾水把以上材料洗燙一下，再把所有材料加入500毫升熱水，約70至80度水溫，浸泡20分鐘後可以飲用。

功效：滋補肝腎、護髮明目

注意事項：容易脾虛濕困、消化不良的人士最好先徵求中醫師的意見才使用。

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記者：王芷瑩