管浩鳴：台方至今未發簽證讓陳同佳自首　陸委會稱必須由雙方政府洽談

▲ (經濟日報資料圖片)

台灣殺人案疑犯陳同佳出獄至今約16個月，仍未赴台灣自首。聖公會教省秘書長管浩鳴回應傳媒查詢時稱，是台灣當局不願意向陳同佳發出簽證，又指台灣的代表律師已多次聯絡有關「窗口」，表達陳同佳願意回台自首，但至今未有正面回應。

受害人潘曉穎母親在農曆新年期間，再開腔促陳同佳回應仍未回台自首一事。管浩鳴指出，過去大約兩年間，一直希望陳同佳能回台自首，對自己曾做過的事情負起責任，讓陳和潘兩家人可慢慢重新開始新生活。他表示，起初以為最困難是勸服陳同佳同意回台自首，但沒想過最困難的，「是台灣不願意給同佳簽證」。

對於潘母在聖誕前夕，向管浩鳴寄出藏屍曉穎的相同行李篋，管回應指已收到有關物件，也通知了陳同佳。他說，明白潘媽媽心情，已用盡一切方法希望陳同佳能盡早回台自首，再促台灣方面本着人道的考慮，盡快發出簽證，又透露陳同佳目前仍在港，及由警方保護下入住安全屋。

台灣方面，陸委會就稱，因案件涉及台港雙方管轄權，以及相關公權力之行使，故堅持必須由雙方政府談好相關事宜，才有陳同佳到台投案問題。

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責任編輯：李淇

