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羅致光指若設失業保險制度或叫停取消強積金對沖　酒店及餐飲從業員協會：「等於要脅全港打工仔」

社會 16:51 2021/02/16

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酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青(右一)。(冼偉倫攝)

勞工及福利局長羅致光早前出席一個電台訪問稱，若社會要討論設立失業保險制度，只能叫停取消強積金對沖。酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青今日於一個記者會上批評，羅致光的說法是強詞奪理，認為取消強積金對沖與失業援助金是兩回事。她稱，當初強積金的制定是為確保打工仔能養老，而疫情下成立失業援助金則是為解決燃眉之急、渡過難關，不理解為何羅致光將兩者混為一談，「等於要脅全港打工仔」。

酒店檢疫｜逾7成隔離酒店房務員需用1.5至2小時徹底清理客房　工會倡發3,000元辛勞津貼給予員工肯定，詳情請見：【下一頁】

葉柳青表示，疫情打擊各行反業，失業率高企，以酒店業為例，行內有4萬多名從業員，當中8.8%為失業人士，即約4000人。不少一直呼籲政府發放緊急失業援助金，助部分失業已久的員工度過難關，惟當局「堅持已有綜緩制度」，「到底綜緩門檻有多高，政府又是否可以特快批核，好多人其實只係等緊過呢一關」，她認為局方未必了解到現時打工仔的苦況，又認為局長指「設立失業保險制度，只能叫停取消強積金對沖」的說法是「要脅全港打工仔」，「強積金是勞資雙方的問題及責任，政府仍為第三方亦有其責任，根本與設立失業援助金根本無關」。

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記者：洪芷晴

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