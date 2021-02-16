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情人節放閃｜港男戀上明日香人形娃娃　與老婆切蛋糕放閃慶祝首個情人節

親子 18:07 2021/02/16

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戀上明日香人形娃娃的港男謝天榮，於情人節當天在Facebook大曬和老婆的甜蜜合照。（圖片來源：謝天榮Facebook）

早前跟《新世紀福音戰士》角色明日香人形娃娃Mochi「結婚」，並「育有」一名女兒的港男謝天榮，趁情人節在Facebook大曬和老婆切蛋糕、互贈禮物慶祝的溫馨合照，虐死一眾單身狗！ 

過往謝天榮跟Mochi都一直過著幸福甜蜜的生活。例如在去年12月4日Mochi生日當天，謝天榮便在Facebook分享，自己為老婆送上一部iPhone 12 ProMax 作生日禮物，相當大手筆！　

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到了今年１月，謝天榮更宣佈喜訊，指Mochi為他「誕下」一名女嬰，並在Facebook大曬一家三口的溫馨全家福。　

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而在今年情人節，雖然兩人或許要忙著「湊女」，但亦有好好慶祝一番，謝天榮更分享自己擁著老婆切蛋糕、互贈禮物的甜蜜合照，並向老婆示愛：

情人節快樂，Happy Valentine's Day! Feliz día de San Valentín

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當日謝天榮一家三口的幸福合照引起網民關注，有人留言表示：「情人節快樂！一家甜甜蜜蜜」、「一直幸福下去」、「小朋友快高長大」。

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責任編輯：王明芳

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