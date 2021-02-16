火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議

▲ 韓女星柳河娜睡在老爺大髀上，動作親密惹網民非議。

雖說婆媳關係是世紀難題，但新抱與老爺奶奶的關係不一定差。34歲的韓國女星柳河娜曾與林志穎演出台劇《放羊的星星》，她婚後專心做全職媽媽，最近她在家中的一段閉路電視片段公開，她睡在老爺的大髀上，動作親密引起網民非議。

頭枕老爺大髀 穿奶奶睡褲

柳河娜於2011年與棒球選手李容圭結婚，之後誕下兩個兒子，一家四口生活美滿。柳河娜婚後退出幕前，專心相夫教子，擔當全職媽媽。但她依然不時在Instagram分享生活照，她近日就公開一段家居閉路電視影片，寫道︰

大家在夫家時，會不會也這樣枕在老爺腿上……感謝老公隱藏的閉路電視錄影。

▲ 34歲的柳河娜將頭枕在老爺的大髀上。（影片截圖）

影片中可見她穿上白色T恤及粉紅色豹紋褲，側躺在沙發上，頭則枕在老爺的大髀上。她指奶奶不在家，剛好找到奶奶那條睡褲，試穿覺得很舒服，於是便穿上了。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

網民︰老爺始終是男人應避忌

不過，這段影片卻引起網民熱議，有網民最初以為柳河娜睡在丈夫的大髀上，因為行為親暱，當知道是其老爺，便大感驚訝。當中一名網民認為老爺始終是男人，作為新抱應該要避忌一下，以免遭人閒話。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

另一方面，也有網民支持柳河娜，覺得她的行為沒甚麼大不了。這代表她與老爺的關係很好，甚至視對方如爸爸，女兒枕在爸爸的大髀上沒有不妥，更羡慕老爺與新抱這種融洽的關係。此外，有網民認為只是有人「心邪」，才產生不好的想法。

其後柳河娜已把有關帖文刪除，似乎不想網民再就此事爭論下去。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳