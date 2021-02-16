緊急救援︱林超賢+彭于晏第4度合作　Eddie亡命拍海底救援場面：有恐懼的感覺

▲ 彭于晏在《緊急救援》演高謙隊長。

林超賢導演新作《緊急救援》取材自海上救援的真實事件，今次電影《緊急救援》亦是林超賢與男主角彭于晏（Eddie）繼《激戰》、《湄公河行動》、《破風》後第4度合作。

Eddie透露，早於2015年拍《破風》時，導演已有開拍《緊急救援》的構思：「第4次與導演合作，我們的默契很好，導演的要求更加嚴格，我很喜歡他的瘋狂要求，因為我對自己的要求也很嚴格，可以體驗不同的職業、角色，我覺得很過癮。」

▲ 《緊急救援》導演林超賢。

彭于晏克服感覺恐懼

《緊急救援》由憑《臥虎藏龍》成為現時唯一獲奧斯卡最佳攝影的華人鮑德熹任攝影指導，美術總監Martin Laing則參與過《鐵達尼號》、《珍珠港》等多部荷李活超級大製作。特效指導John Frazier亦參與過《蜘蛛俠》系列、《變形金剛》系列、《加勒比海盜》系列等。

Eddie坦言有幸參與其中得益良多：「這是一次難度非常高的合作，我們都希望做到極致，跟海外團隊合作，真的令我大開眼界，導演不停在進步，我也不斷學習中。」

▲ 彭于晏開拍前做足準備

他並憶述，在墨西哥取景的戲分，難度極高也相當危險：「淹在大水裡面好幾天，水溫很低，尤其飛機墜落那一場，我們要在海底做救援，水的能見度很低，眼罩令眼睛非常不舒服，壓力很大！」更直言拍完後對水存有陰影：「挑戰最大，第一次有恐懼的感覺！」

Eddie同時分享在墨西哥拍攝其他難忘的趣事，「辛芷蕾本來不會游泳，最終不但學會，游得又好，攀爬繩索速度也最快，令人佩服。」

談到救援隊拍檔王彥霖， Eddie亦盛讚他相當專業：「王彥霖很努力，那場在機頭救援的戲，潛入水裡非常危險，我們排練了很多次，互相不斷為對方打氣！」