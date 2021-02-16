防疫措施︱陳肇始指場所負責人若未有遵守防疫措施　須停業3日、7日或14日

▲ 食衞局局長陳肇始。（ 陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情似有回落惟未見回穩，港府早前已曾指，擬於年初七有條件放寬措施，包括重開食肆晚市堂食安排，惟員工須於復業七日前後接受首次檢測。現時社交距離措施有限期將於明日屆滿，食衞局局長陳肇始今日下午5時半見記者，交代最新社交距離措施。

陳肇始表示，現時情況有條件放寬對該些場所的限制，故宣布在年初七（18日）放寬有限度運作，包括體育處所包括室內和戶外場所、健身中心、美容院、按摩院；公眾娛樂場所如表演場所、主題公園、博物館、公眾展覽、電影院、家庭娛樂中心等；遊樂場所包括桌球館、公眾保齡球場、公眾溜冰場，加上遊戲機中心，均可恢復有限度運作。而浴室、派對房間、夜店、卡拉OK及泳池須繼續暫停營業。

陳肇始強調，有關處所須繼續遵守現行有關人數和場地限制、員工及顧客必須佩戴口罩和量度體溫等社交距離措施，並須遵守兩項新增防疫措施，包括確保顧客內進前使用「安心出行」流動應用程式記錄行蹤或登記個人資料、進入時間及保留31日，以及安排所有員工每14天接受一次新冠病毒檢測並保留31日。

陳肇始續指，針對個別業界住所有不同要求，政府將會在稍後公布特定要求。負責人如未有遵守相關規定，最高可被判罰款五萬元和監禁六個月。

被問到如有場所再爆發感染個案時會否再以「一刀切」方式暫停營業，陳肇始指衛生防護中心會繼續進行風險評估，並將設有防範措施。她續指，若場所負責人未有採取防範措施時，當局會以涉及不同風險因素下，將設有3、7或14日停業，強調當局會以更精準及風險為本的做法處理，又指稍後將公布詳情。

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記者：曾卓鋒