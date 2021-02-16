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加強檢測｜當局增預約檢測名額至2.6萬個及增設流動檢測站　分流復業處所員工檢測

社會 17:56 2021/02/16

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油麻地梁顯利社區檢測中心今早排隊情況。 （湯炳強攝）

本港新冠肺炎疫情未回穩，今日(16日)新增8宗確診個案，包括6宗本地個案，3宗感染源頭仍未明，同日亦錄得約20宗初步確診個案。食衞局局長陳肇始公布，食肆晚市堂食及表列處所將於年初七起放寬，港府亦將增設至流動檢測站，予復業處所員工檢測。

陳肇始表示，有見近日需求增加，檢測中心排隊情況，港府於日內將派發樣本包數目，由現時每日4萬個增至5萬個以上，當局會緊密監察情況去調節。

她稱，當局亦增加檢測中心預約名額至2.6萬個以上，當局已增加人手提供服務，並於港九、新界增加流動檢測站，分流不同行業檢測需求，又呼籲市民使用社區檢測中心，及先於網上預先登記，以縮短時間。

她又提醒，初七復業的表列處所及食肆可於2月11日至25日期間做首次檢測，及後每14日都做一次，有關處所負責人可於第一個14日做檢測，無需趕及於周四(18日)前檢測。

陳肇始提到，因應已購得新儀器，港大聯同環保署將於3月起增加污水檢測量；當局會持續為出現確診個案的大廈作強制檢測，如風險評估後亦會再「封區」。

 

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記者：陳正怡
 

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