【財政預算案】ACCA料財政赤字達2,880億港元　促推出稅務措施助應對不穩定環境

▲ ACCA料財政赤字達2880億。（影片截圖）

財政預算案將於下周三公布，特許公認會計師公會（ACCA）香港分會預測，2020/21年度的財政赤字達2,880億港元，財政儲備料為8,720億港元，可應付政府22個月的經常性開支；又促請政府推出更多稅務措施，協助商界、企業及市民。

公會建議，向每名納稅人及其受養人提供1萬元免稅額，改善家庭現金流、刺激經濟，又提出豁免2020/21年第二期的薪俸稅及利得稅、簡化分期繳稅程序及免除分期繳稅費用。

公會又指，改善企業現金流，是應對經濟挑戰的關鍵，建議政府以現金方式，將本年度的稅務虧損退還，以現時稅務虧損，乘以利得稅的8.25%或16.5%計算，上限為上年度繳交的稅款或港幣$16.5萬港元。

公會稅務委員會聯席主席鄭傑燊表示，租金支出及居所貨款利息是納稅人生活成本，認為兩者應享同等稅務處理，建議港府推出租金方面的稅務減免，令納稅人租金支出，享有與居所貸款利息同等的稅務扣減，最高上限為港幣10萬。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳宛彤