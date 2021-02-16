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防疫措施｜恢復晚市堂食、容許最多4人一枱　惟食肆須登記食客個人資料、員工每14日接受一次核酸檢測

社會 17:57 2021/02/16

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陳肇始表示：食肆晚市堂食時間延長至晚上10時，容許最多4人一枱桌。 （陳靜儀攝）

港府年初七放寬晚市禁堂食的防疫措施，食物及衞生局局長陳肇始今（16日）會見傳媒。

陳肇始表示，2月18日將有條件放寬防疫措施，食肆晚市堂食時間延長至晚上10時，容許最多4人一枱桌，食肆及場所負責人須繼續遵守量體溫、保持距離、提供消毒用品的措施。

惟食肆亦須遵守2項新措施：

  • 確保食客進入食肆前使用安心出行應用程式記錄行蹤，或登記食客的個人資料，包括電話、姓名，並保留記錄31日
  • 惟員工須於即日起每14日接受一次核酸檢測，並保留記錄31日

如未上採取以上措施，基於防疫考慮，有關食肆須維持晚市堂食時間至晚上5時59分，以及安排最多2人一桌，或停業為期3、7、14天以降低相關風險。

員工檢測方面，陳肇始表示，食肆負責人可安排員工在即日至2月25日進行檢測，不須趕及初七開業前完成檢驗。

晚市堂食的食肆須安裝有利通風的設施、改善通風情況，稍後將納入防疫措施表列清單，個別政策局會公布有關詳細措施。執法方面，違者最高5萬元及監禁6個月。

至於其餘防疫措施，2月18日至3月3日，市民仍須遵守口罩令，以及公眾地方繼續禁止2人以上限聚令，惟陳肇始強調如疫情沒有重大變化，會盡快尋求行會的批准將2人限聚令放寬至4人。詳情即看：【下一頁】

油麻地梁顯利社區檢測中心排隊情況：

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記者：陳麗娜

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