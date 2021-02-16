林鄭月娥：香港金融中心地位穩固　實金業務很快重拾升軌

▲ 林鄭月娥今（16日）在金銀業貿易場的開市儀式上，以視像形式致辭。（政府新聞處圖片）

特首林鄭月娥今（16日）稱，過去一年，全球投資市場在新冠疫情下備受考驗，但香港的國際金融中心地位穩固，展現強勁的動力，有長足的發展。

林鄭月娥今在金銀業貿易場的開市儀式上，以視像形式致辭。她指出，憑藉金銀業貿易場立足香港一百多年的經驗及實力，相信實金業務很快便會重拾升軌，貿易場過去一年積極拓展新增長點，包括開發更多的黃金投資產品，繼續推動貴金屬深港通，並發展廣州南沙黃金白銀珠寶小鎮的項目，打造大灣區的黃金白銀走廊，進一步加強中港兩地黃金市場的合作。

她形容香港是個福地，引用「春到枝頭已十分」，相信本港新一年能跨越各種嚴峻考驗，開創明天。林鄭月娥又指，今年是牛年，在中國傳統文化當中，牛是勤勞的象徵，而牛的活動代表生產和增值，市場持續暢旺又稱為「牛市」，她希望牛年為貴金屬貿易帶來更多商機。

財經事務及庫務局局長許正宇亦以視像形式，在同一個儀式上致辭。他表示，疫情鼓勵社會更靈活運用創新科技，而金融科技已成為業界發展不可或缺的新趨勢。他又指，金銀業貿易場近年積極探索新產品及項目，推動貴金屬行業的進步，他表示支持。

另外，他祝願香港早日戰勝疫情，呼籲市民繼續緊守社交距離措施，並支持政府將會開展的疫苗接種工作，為重啓經濟以及盡早過正常生活打好基礎。

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責任編輯：尹櫻霖