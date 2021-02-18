設計與科技結合 HKDI高級文憑畢業生 成醫療產品設計專才

設計講求創意思維，再配合新科技元素，能解決不同問題，提升生活質素。HKDI產品設計高級文憑畢業生簡振哲（Carson），現職醫療系統公司設計總監，以創意結合新科技，靈活融入設計當中，使產品設計更加细腻，為醫療服務及患者帶來更好的體驗。

將美學融入生活 創新產品配合用者所需

Carson從事醫療產品設計行業多年，期間獲獎無數，設計出獲國際認可的產品，包括專業的血管造影系統等，成為智能醫療時代的跨學科專才。

Carson分享他的設計經驗，表示「設計的基本離不開『3D』設計流程，由前期的Discovery（探索）、中段的Design（設計）到最後的Delivery（傳遞），從心出發以『仁』為本，自然能夠做出好的設計。」

認清自身興趣 成就設計專業

談及當年入行經驗，Carson分享中學畢業後選擇修讀HKDI產品設計高級文憑的經歷：「在學時接觸到不同的專業知識，發掘到興趣與專長，從而確立自己的發展方向。HKDI的高級文憑課程內容全面，由知識到應用技術，包括設計界使用的科技，以至設計思維均有所啟發。」高級文憑畢業後，Carson升讀英國大學學士及碩士學位課程，畢業後開展設計事業。

新技術融入設計 實現雲端診斷

總結過去多年的設計經驗，Carson認為「堅持」的態度非常重要，持續學習，並將新技術融入設計更是重點。「醫療產品設計可說是結合了各種科技的成果，不少新醫療產品例如CT（斷層掃描）儀器，便會結合智能系統於儀器設計中，讓病者可在正常呼吸速率及心率下完成精準掃描並進行數據分析，以提高成功率及準確度。醫療產品配合5G及雲端技術等，更可實現雲端診斷，迎合業界所需。」

▲ Carson團隊於2019年成功推出全球首創雙旋轉中心設計的血管造影系統，佔地小而靈活配合各項手術要求，並獲iF及紅點產品設計等共七項設計大獎。

掌握科技應用 成新一代設計專才

面對數碼化浪潮，Carson鼓勵有志投身設計行業的畢業生擴闊眼界，培養跨學科的創意思維，並持續學習新科技知識。「以醫療產品設計業為例，新科技如人工智能(AI)和機械人技術應用，將是行業的發展趨勢，產品設計亦更講求智能化與人性化」。Carson建議：「除了要掌握產品設計知識與硬件的功能，同學亦可增強於用戶體驗(UX)、用戶介面(UI)，或流動應用程式等設計經驗，配合專業發展。」

簡振哲Carson

東軟醫療系統有限公司設計總監

紅點產品設計大獎（Red Dot Award: Product Design）及超過30項設計獎項得主

• HKDI產品設計高級文憑畢業生

• 英國大學銜接學士學位及碩士



HKDI 多元化設計課程 提升創作空間

HKDI 提供的高級文憑課程涵蓋建築、室內及產品設計、傳意設計、數碼媒體、時裝及形象設計等多元範疇。配合業界數碼化及對新人才的需求，院校配備科技化教學設施，讓同學實踐課堂所學，如修讀創意媒體、超媒體、動畫及視覺特效、電影電視及攝影、數碼音樂及媒體等高級文憑學生，會透過課堂及專題習作，掌握虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）及混合實境（MR）等互動技術，配合行業所需。

隨着科技發展，影像拍攝方式亦推陳出新。HKDI同學透過與業界合作，學習「虛擬製作（Virtual Production）技術」，透過實時鏡頭追踪（Real-time Camera Tracking）及混合實境技術(Mixed Reality)，將現場景物與 LED環型幕場的虛擬影像結合，製造實時視覺效果，為觀眾帶來更真實的浸入式體驗。

▲ 虛擬製作(Virtual Production)將現場景物與虛擬影像結合，製造實時視覺效果。

▲ HKDI院校設有3D掃描及建模模擬系統，可利用100個鏡頭進行360°拍攝，迅速準確紀錄被掃描物件的三維數位資訊。

香港知專設計學院（HKDI）最近榮獲「2020年紅點設計概念排名 （Red Dot Design Ranking for Design Concept）」亞太地區院校組別第11位，排名結果參照過去5年間院校在紅點設計概念大獎中累積的獲奬數目及所獲奬項而制定，反映院校持續創新、力求進步的設計表現。

▲ 知專設創源為一個全面的資料庫及互動學習資源中心，旨在促進跨學科及與業界合作的設計交流和項目合作。

▲ 時裝資料館收藏跨越年代的時尚珍藏，並會定時舉辦時裝展、大師工作坊等，助同學和業界交流。

（資料由客戶提供）