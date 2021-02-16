蝶舞迎春｜將軍澳跨灣橋「蝴蝶拱橋」抵港　網民爭相拍攝真面目【多圖】

▲ 雙拱鋼橋運送船2月9日由南通市出發，經過8日航程，今日進入香港水域。（Ka Po @fb將軍澳主場）

將軍澳跨灣連接路的預製雙拱鋼橋組件，今日（16日）運抵香港，稍後在橋墩位置安裝。大批網民於社交網站上載圖片，展示「蝴蝶拱橋」組件。

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政府稱，將軍澳跨灣連接路全長約1.8公里，當中1公里為海上高架橋，由多個大型鋼鐵及混凝土構件組成。鋼橋部分在鄰近上海的南通市預製，分批送到香港進行安裝。



土木工程拓展署發言人表示，今早抵港的雙拱鋼橋長200米，重約1萬噸，以高強度鋼材建造，是將軍澳跨灣連接路海上高架橋的組成部分，建成後將是全港最大跨度及最重的鋼拱橋。運載雙拱鋼橋的船隻本月9日由南通市出發，經過8日航程，今日早上進入將軍澳灣。



將軍澳跨灣連接路橫跨將軍澳灣，連接將軍澳東南部和將軍澳—藍田隧道，亦會連繫調景嶺和將軍澳市中心。項目預計明年竣工，屆時往返將軍澳東南部和九龍將更便捷，亦可分流環保大道及將軍澳市中心一帶的交通，使區內的交通網絡更為暢達。



發言人說，土木工程拓展署今日早上派員在藍塘海峽，監督雙拱鋼橋抵港的情況。署方感謝工程人員為雙拱鋼橋這個龐大預製組件的生產、裝嵌及運送作出周詳計劃和安排，克服工程及環境上的種種挑戰，整個過程高效有序，讓雙拱鋼橋能在預期時間順利到港。

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責任編輯：吳卓峰