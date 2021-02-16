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安心出行｜資科辦籲提防偽冒安心出行網站　強調程式無大台不構成私隱風險

社會 18:03 2021/02/16

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資科辦呼籲市民提防偽冒「安心出行」流動應用程式。(資料圖片)

政府資訊科技總監辦公室今日（16日）提醒市民，近日有網站偽冒「安心出行」流動應用程式，並聲稱已將程式改寫供市民下載。資科辦呼籲公眾人士提高警覺，切勿信以為真。

資科辦發言人表示，不知名的網站或流動應用程式可能帶有電腦病毒或為木馬軟件，構成網絡安全風險，市民切勿登入或下載。發言人重申，「安心出行」流動應用程式無須用戶登記，「無大台」，即出行紀錄只存放用戶手機，出行紀錄的比對和提示功能亦只會在手機程式內進行，個人行蹤不會外洩，絕不構成私隱風險，市民大可安心使用。至今程式下載數字已超過84萬，參與計劃公私營場地逾7萬個。

「安心出行」的網址為www.leavehomesafe.gov.hk。市民可到App Store、Google Play或華為AppGallery平台下載「安心出行」流動應用程式。

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責任編輯：蘇文軒

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